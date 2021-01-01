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هنية يهاتف أمير قطر ويبحث معه آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية

السبت 08 مايو 2021 11:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يهاتف أمير قطر ويبحث معه آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية



غزة / سما /

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مساء اليوم اتصالا هاتفيا بأمير دولة قطر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وجرى خلال الاتصال استعراض أبرز المستجدات في فلسطين، لاسيما ما يعانيه الشعب الفلسطيني من انتهاكات لقوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاتهم على المصلين في باحات المسجد الأقصى.

وجدد أمير قطر خلال اتصاله موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ولنيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأدانت قطر، أمس الجمعة، اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى واعتداءه على المصلين، ودعت المجتمع الدولي لتحرك عاجل.

#اسماعيل هنية #قطر #امير قطر #حركة حماس #القدس

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