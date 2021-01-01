دعاء ليلة القدر للرزق 2021 آيات وأدعية الرزق

القاهرة / سما

أدعية ليلة القدر للرزق حيث يتركز البحث على المحركات الشهيرة منها "جوجل" حول الدعاء المستجاب للأرزاق سواء بالذرية الصالحة أو المال في الدنيا، مع دخولها في يوم 27 من شهر رمضان للعام 2021 - 1442.

دعاء ليلة القدر للرزق أصبح في قائمة الأعلى تداولا على المنصات الاجتماعية المختلفة، حيث يدعو المسلمون الله التوفيق في الدنيا والأخرة ويغتمنوا هذه الساعات الذهبية في الذكر وقراءة آيات القرآن الكريم والأدعية.

كما نشرت مواقع دينية وأخرى غير متخصصة آيات الرزق، إذ يمكن قرائتها والطلب من المولى عز وجل في هذه الليلة التي تعد خير من ألف شهر وتصادف على الأرجع في 27 من الشهر الفضيل لدى معظم المسلمين.

تحدث الشيخ خالد الحنفي الإمام السابق في مسجد أبي بكر الصديق حول حكم تكرير صلاة العيد في المسجد الواحد وذلك نتيجة تفشي فيروس كورونا في الوقت الراهن لدى الغالبية من بلدان العالم الإسلامي والأوروبية.





آيات الرزق في القرآن الكريم:

وقال الشيخ الحنفي إن الأصل أن يجتمع المسلمون في المدينة الواحدة أو الحي الواحد في صلاة واحدة للعيد، وقد كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي العيد في الخلاء لجمع أكبر عدد من المسلمين في الصلاة حيث لا يستوعبهم المسجد.

وأضاف: يأتي عيد الفطر لهذا العام في ظل جائحة كورونا التي فرضت الصلاة المتباعدة وحدَّدت السلطات في بعض الدول حداً أقصى لعدد المصلين في المساجد، الأمر الذي لا يمكنهم معه الاجتماع لصلاة العيد مرة واحدة في مكان واحد.

وأشار الحنفي في سياق التوضيح الذي نشره قبل قليل: أمام هذا الحال يجوز تكرير صلاة العيد في مساجد أوروبا وغيرها بعدد المرات التي تغطي عدد المصلين في المدينة، وذلك في وقت صلاة العيد لعدة أدلة.

