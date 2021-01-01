دعاء ليلة القدر للأم 2021 أدعية للأمهات

القاهرة / سما

في الليلة 27 السابعة والعشرين من شهر رمضان المبارك، يبحث الأبناء عن أفضل دعاء ليلة القدر للأم مكتوب، للدعاء لها عند الله تعالى في هذه الأيام الفضيلة العظيمة، حيث تعتبر من الأعمال المحببة لبر الوالدين.

ويستغل الأبناء ليلة القدر العظيمة التي هي خير من ألف شهر، من أجل الدعاء للأم الوالدة أن تكون في أفضل حالة وأن يعطيها الصحة والعافية والعمر المديد ويبعد عنها المرض وسوء الحال وأن يقربها منهم دوما.

أفضل أدعية ليلة القدر للأم مكتوبة:

- اللهم كما بلغت أمي وأبي اول ليلة من رمضان فبلغهم ليلة القدر وهم بأفضل حال لا يشكون ألما ولا حزنا اللهم ارزقهم اتمامه وأجره المضاعف واجعل هذا الشهر سكينة لقلوبهم واطمئنان من كل اذى يخافونه.

- ربي لا تكسر لي قلبا ولا تصعب علي أمرا ولا تحرمني ممن تعلقت بهم ربي احفظ لي أمي وأبي وأحبتي واجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا.

- اللهم اجعل امي وابي من عتقائك في ليلة القدر من النار واعفو عنهم واحفظ لهم صحتهم وعافيتهم واجعلنا خير ابناء لهم وأعني على برهم.

- اللهم اجعل أمي وأبي ممن تغيرت أقدارهم للأفضل في ليلة القدر يا رب أحفظ أمي وأبوي وأخوني من كل شر.

- اللهم يا رب السماوات والأرض في ليلة القدر أن ترفع درجات أمي وأبي وأن تحرم عليهما عذاب النار وعذاب القبر وأن تجعلهما ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأن تسقيهما شربة هنيئة من حوض نبيك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام.

- يا رب بفضل ليلة القدر عندك ارزق أمي وأبي فرحا لا ينتهي وسعادة تنسيهم هموم الدنيا ومشاكلها وارزقهم صحة في البدن وراحة في القلب وصفاء في الذهن.

- اللهم امنحنا خير ليلة القدر يا مغير الاقدار في هذا الشهر غير أقداري لأحسنها وارزق والدي واخوتي وعائلتي وأحبائي خيرها وارحمهم واغفر لهم.

- اللهم إني استودعتك قلب أبي وقلب أمي فلا تذقهما أي مكروه يا الله ربي إنهما أحب النعم لقلبي فاسقهما العافية والسعادة بلا منتهى واحفظهما لي اللهم أذهب عنهما الحزن وأزل عنهما الهم واطرد من نفسيهما القلق واجعل لهم من عندك مخرجا وفرجا يا أرحم الراحمين.

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