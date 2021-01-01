أدعية ليلة القدر للأهل 2021 دعاء للأخ والأخت

الرياض / سما

نقدم لكم متابعي موقع سما في كل مكان دعاء ليلة القدر للأخ والاخت من الأهل بالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك 2021 والتي يصادف فيها الليلة المباركة العظيمة والتي يرجح أن تكون في أحد الأيام الفردية منها.

علاقة الاخ والاخت من أسمى العلاقات على الإطلاق، فيبحث الأخوة عن الأدعية المفضلة في ليلة القدر المباركة، للدعاء لبعضهم بنية الفرج والرزق والصحة والبعد عن السوء، وهي أيام باركة يستجيب فيها الله.

أفضل أدعية ليلة القدر للأخ:

- ربي في العشر الاواخر وإن كانت هذه ليلة القدر فاجعل اسم اخي من السعداء والعتقاء.

- ربي يكتبلك الخير يا اخي بكل حياتك ويبارك بصيامك ويبلغك ليلة القدر يا رب أمين.

- اللهم في العشر الاواخر اجعل لأخي فيها نصيباً من الرحمة والمغفرة والعفو والعتق من النار.

- لأخي اللهم ألبسه لباس العافية واكفه ما أهمه وأسعد قلبه وارزقه من واسع كرمك وبلغه ليلة القدر وهو في أحسن حال امين.

- اللهم أجعلني في ليلة القدر مقبول بكرمك، مشمول بعفوك، ناظرا لوجه، واجعلني من ورثة جنتك اللهم اغفر لأخي وسندي ووفقه يا ارحم الراحمين.

- وفي العشر الاواخر من رمضان اللهم بلغه ليلة القدر وسائر المسلمين واكتبنا فيها من المرحومين اتنا ربنا فضلها وأجرها ل اخي الغالي.

- اللهم كما بلغتنا رمضان أسألك يا الله إن تبلغنا ليلة القدر وتجعلنا من عتقائك من النار انا وأخي حبيبي.

أفضل أدعية ليلة القدر للأخت:

- اللهم اجعل سعي اختي في رمضان مشكورا، وذنبها فيه مغفورا، وعملها فيه مقبولا، وعيبها فيه مستورا وارزقها فيه فضل ليلة القدر، وصير فيه امورها من عسر الى يسر، اللهم غشها فيه بالرحمة، وارزقها التوفيق والعصمة، واشرح وأمن فيه صدرها بأمانك يا أمان الخائفين.

- ربي اعتق رقبتها من نار جهنم وبلغها ليلة القدر اللهم ارزقها الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب، اختي الله يوفقك الي كل ما يحبه ويرضاه.

- يا رب اجعل أختي سعيدة راضية يا رب سهل لها أمورها التي تقف على عاتقها واجعل الفرج قريب منها اللهم اسعد نفسها الطيبة وأكتب لها الحياة السعيدة واجعل ذنوبها تتبدل إلى حسنات، وهمومها إلى أفراح، وأحلامها إلى واقع اللهم بلغها ليلة القدر واجعلها ممن شملتهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

- اللهم بلغ اختي ليلة القدر وجعلها من المعتوقين وتقبل طاعتها وأسعدها يا رب العالمين.

- لا اسألك اللهم سوى أختي، اسأل الله في ليلة القدر ان يحميكِ من كل شيء يوجع قلبك وان يجعلك اسعد خلقه.

تلك كانت أدعية قصيرة ومستحبة للأخ والاخت، يمكن لك عزيزي المسلم ان تحصل على أحد منها أو جلها لتعبر عن كمية الحب والحنان ومشاركة الافراح والاحزان، كما يمكنكم استخدام أحدها عبر كافة وسائل التواصل.