أدعية ليلة القدر للزوج والأولاد 2021 دعاء لزوجي وابني

القاهرة / سما

نقدم لكِ عزيزتي المسلمة أفضل دعاء ليلة القدر للزوج في هذه الأيام المباركة الأخيرة من شهر رمضان المبارك 2021 ميلادي 1442 هجري، ليحفظ الزوج والأبناء من كل سوء وليبعد عنهم كل مكروه وشر قد يحصل لهم.

وتتشابه الأدعية رغم اختلاف المناسبة في دعاء ليلة القدر للزوج، حيث يمكن للزوجة ان تجد فيه مكانا خاصا إذا كان الزوج مسافرا او غائبا او بعيد السبب ما، فما أجمل ان تكوني الزوجة التي تلامس قلب زوجها في ليلة القدر.

وفيما يلي أدعية ليلة القدر للزوج والأولاد:

- اللهم احفظ لي زوجي وابني بفضل ليلة القدر عندك ربي إني اخاف عليهم من ضرر يمسهم اللهم إني استودعتك إياهم فأحفظهم لي يا الله.

- ربي أنى متفائلة بك حد السماء السابعة رزقي مستقبلي عائلتي اللهم في ليلة القدر احفظ لي اعز ما املك زوجي وبنتي واهلي فأكتب لنا الخير اينما يكون.

- اللهم أنى دعوتك في ليلة القدر دعوه لشخص اعز علي من نفسي اللهم ما يخشاه زوجي أن يكون صعبا هونه له وما يخشاه أن يكون عسيرا يسره له اللهم أجعل اسم زوجي من أسعد عبادك وأفتح له باب كل خير وأرزقه رزقا مباركا فيه.

- اللهم في ليلة القدر اجعل لي زوجي وطفلي كما أحب واجعلني لهم كما يحبون واجعلنا اليك كما تحب وترضى اللهم اجعلنا قرة عين لبعضنا البعض.

- اللهم ان كانت هذه ليلة القدر فجعل لزوجي ولي وللمسلمين اوفر الحظ والنصيب.

- اللهم بلغ زوجي وعائلتي وأهلي وأحبابي ليلة القدر وهم في أتم الصحة والعافية واجعل ليلة القدر من نصيبهم يا منان.

- اللهم انها ليلة القدر ولي ان شاء الله دعوه لا ترد فهذه هي دعوتي اللهم ان هو زوجي وحبيبي وسعادتي في هذه الحياة يا رب أسعد قلبه بقدر ما يسعدني اللهم إني استودعتك قلبه وروحه وعافيته فأحفظه لي.

دعاء ليلة القدر للزوج والأولاد يعتبر من أكثر الأدعية في العشر الأواخر من رمضان بحثا من قبل النساء والزوجات للدعاء لهم في وجودهم وفي غيابهم ولكافة المناسبات، لحفظه ورزقه وإبعاده عن السوء والحسد وشر الحوادث وغيرها.