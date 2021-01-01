دعاء ليلة القدر للأبناء 2021 أدعية للأولاد يوم 27 رمضان

القاهرة / سما

يعتبر دعاء ليلة القدر للأبناء 2021 والأولاد فرصة للوالدين للدعاء لهم بكافة جوانب ومناحي حياتهم، الطلاب منهم والمتزوجين وجميع الفئات، حيث مستحب في هذه الليلة التي هي خير من ألف شهر التقرب لله فيها والدعاء لهم.

ويستطيع الأب أو الأم أن يبعث دعاء ليلة القدر لأولاده أو للابن البعيد أو المسافر ويمكنه انتقاء الدعاء المُناسب وإرساله عبر رسالة نصية أو عبر تطبيقات التراسل لتجعل منة مطمئنا وسعيدا أن يلامس الدعاء قلبه في ليلة القدر.

دعاء لأولادي في ليلة القدر:

- اللهم ان كانت ليلة القدر يسر امري وارزقني السعادة وراحة البال اللهم احفظ لي اطفالي من كل شر يا رب أصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين.

- اللهم ان كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت واختم لي في قضائك خير مما ختمت واختم لي بالسعادة فيمن ختمت، اللهم اجعل اسمي واسم ولدي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء واحساني في عليين وإساءتي مغفوره.

- اللهم أنك عفو كريم تحب العفو فأعف عن أبنائي وبناتي وذريتي وأخواني وأخواتي وأهل بيتهم وأولادهم وبناتهم وذريتهم في ليلة القدر يا رب.

- اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا من عتقاء نار جهنهم يا رب واغفر لي ولوالدي واهدي بناتي ووفقهم لما تحب وترضى.

- اللهم بلغنا ليله القدر بتقبلك دعاءنا وارحمنا يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لي ذنوبي واستر على بناتي وسخر لي زوجي والبسه لباس الصحة والعافية.

- اللهم أسألك في ليلة القدر وأسرارها وأنوارها وبركاتها إن تتقبل ما دعوتك به وان تقضي حاجتي يا ارحم الرحم وتصلح بناتي وأولادي وتجعلهم سعداء.

- في ليلة القدر اللهم أحفظ لي ابني ورزقنا حسن الخاتمة.

ويبحث الآباء والأمهات المسلمون عن دعاء ليلة القدر للأبناء 2021 الأولاد من أجل ترديدها دوما، وارسالها إليهم مكتوبة واستخدامها في النشر عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأيام الأخيرة الفضيلة من رمضان.