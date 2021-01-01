أدعية ليلة القدر مكتوبة .. دعاء النبي

الرياض / سما

يبحث المسلمون خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك عن أدعية ليلة القدر مكتوبة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لترديدها على ألسنتهم كل يوم باستمرار، حيث يكون الدعاء لله عز وجل فيها مستجاب ومستحب.

وتصدرت عبارة أدعية ليلة القدر المستجابة الساعات الأخيرة واللاحقة محركات البحث الشهيرة لا سيما في البلدان الإسلامية والعربية التي يكون فيها حاليا يوم السابع والعشرين في العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل.

أدعية ليلة القدر مكتوبة:

- "اللَّهمَّ عالِمَ الغَيبِ والشَّهادةِ، فاطرَ السَّمواتِ والأرضِ، رَبَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَهُ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ مِن شرِّ نفسي وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ".

- "اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي."

- "اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة، اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، اللّهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا أرحم الراحمين يا كريم".

- "اللهم لك الحمد عدد ما تُحيى وتُميت.. وعدد أنفاس خلقك ولفظهم ولحظ أبصارهم.. وعدد ما تجرى به الريح.. وتحملهُ السحاب.. ويختلف عليه الليل والنهار.. وتشرق عليه الشمس والقمر والنجوم.. حمدًا لا ينقضي عددُه.. ولا يفنى مددُه.".

- "اللّهم احيينا مستورين، وامتنا مستورين، وابعثنا مستورين، وأكرمنا بلقائك مستورين، اللّهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، اللّهم اشف مرضانا ومرضى المسلّمين، وارحم موتانا وموتى المسلّمين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين، اللّهم تولّ أمورنا، وفرج همومنا، واكشف كروبنا، اللّهم إنّك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا".

- "اللّهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين تُسلّم عليهم الملائكة".

دعاء النبي في ليلة القدر:

"اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني" كما وصي به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفي شرح الحديث، أن من أسماء الله تعالى "العَفُوُّ"، وهو صفة من صفاته سبحانه، ففي القرآن الكريم: "وَكَانَ اللَّهُ عَفُوّاً غَفُوراً"، لذا جاء في دعاء ليلة القدر.

وطالما كانت أدعية ليلة القدر ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم محط اهتمام وبحث أبناء الدين الإسلامي لما لها من فضل كبير عند الله عز وجل، وكما أوصى بها رسولنا الكريم للاستعانة بها بالتضرع إلى الله والتقرب إليه والعمل الصالح.