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رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 5 عام 2021 قبل عيد الفطر - الاستعلام الحكومي

الخميس 06 مايو 2021 11:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 5 عام 2021 قبل عيد الفطر - الاستعلام الحكومي



غزة / سما

ننشر لكم متابعينا رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر 5 مايو / ايار 2021 المقرر صرفها للأسر الفقيرة والمستورة اعتبارا من اليوم الجمعة 25 رمضان 1442 هجري، وفق إعلان اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

ويُمكن للمستفيدين الدخول على رابط فحص منحة قطر شهر 5 من الاستعلام الحكومي عبر موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، حيث تصرف من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع مناطق القطاع.

يأتي ذلك بعد إعلان السفير محمد العمادي عن بدء صرف مساعدة الـ100 دولار ابتداء من يوم الجمعة، حيث كان ينتظر عشرات الآلاف من المواطنين هذا الخبر من أجل الحصول على الدفعة النقدية.

وأشار السفير العمادي في بيان صحفي صدر عن لجنة إعادة الإعمار وصندوق قطر للتنمية إلى أنه سيتم صرف المنحة القطرية 100 دولار لـ100 ألف عائلة متعففة ومستورة في القطاع بواقع مئة دولار.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار:  اضغط هنا

ووفق السفير القطري، فإن توزيع المنحة القطرية ستجري من خلال إشراف بشكل كامل من أطقم اللجنة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في القطاع بما يضمن معايير السلام والأمان للعاملين والمستفيدين كافة.

وأوضح أن بنك البريد سيبدأ باستقبال المستفيدين من منحة 100 دولار القطرية بدءا من صباح الجمعة، مشددا على ضرورة اتباع إجراءات الوقاية والسلامة وذلك حفاظا على سلامتهم قبل حلول العيد من مرض كوفيد 19.

ويتم تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار، إذ من المقرر أن يتجه المواطنون وفق الترتيب الأبجدي لاستلام المساعدة الخاصة بهم، فيما توضح وزارة الاتصالات تفاصيل ما تتضمنه هذه الدفعة من أسماء.

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(مرفق الرابط).. تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار

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