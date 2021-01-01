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إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين جنوب الخليل

الخميس 06 مايو 2021 10:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين جنوب الخليل



الخليل / سما /

 أصيب مواطن، مساء اليوم الخميس، بجروح جراء اعتداء المستوطنين عليه بمسافر يطا، جنوب الخليل.

وأفاد فؤاد العمور، من لجنة الحماية والصمود بمسافر يطا، بأن مجموعة من مستوطني "خافات ماعون"، هاجموا بالحجارة المواطن محمود حسين حمامدة (59 عاماً) أثناء عودته إلى منزله في منطقة المفقرة بمسافر يطا، ما أدى الى اصابته بجروح ورضوض باليد نقل على اثرها لاحد المراكز الصحية لتلقي العلاج.

ويواجه المواطنون في تلك المنطقة ظروفا بالغة الصعوبة، جراء اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين المتواصلة على حياتهم وممتلكاتهم، وحرمانهم من الوصول لأراضيهم، للضغط عليهم وتهجيرهم منها لصالح مشاريعه الاستيطانية.

#اصاابة مواطن #اعتداءات المستوطنين

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