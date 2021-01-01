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المتابعة تدعو للحشد الشعبي في الشيخ جراح وشد الرحال للمسجد الأقصى

الخميس 06 مايو 2021 09:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
المتابعة تدعو للحشد الشعبي في الشيخ جراح وشد الرحال للمسجد الأقصى



القدس المحتلة / سما /

دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في بيان لها عصر الخميس، جماهيرنا العربية في الداخل، الى تكثيف الحشد والنضال في حي الشيخ جراح، الذي يواجه 500 مقدسي فيه موجة جديدة من جرائم الاقتلاع الاحتلال، وإلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، في هذه الأيام خاصة، التي يواجه فيها المسجد تصعيدا متزايدا لاستفزازات الاحتلال وعصابات المستوطنين الإرهابية.

وتواجد وفد من لجنة المتابعة، عصر اليوم الخميس، مع أهالي الشيخ جراح في الحي، لتأكيد التضامن معهم وان قضية الشيخ جراح ليست قضية الحي فقط بل هي قضية الكل الفلسطيني.

وقالت المتابعة، إن الاحتلال يصعّد هجومه على القدس المحتلة، وأحيائها ومقدساتها، وخاصة المسجد الأقصى المبارك، وقالت، إن الحشد الشعبي دفاعا عن القدس وأهالي حي الشيخ جراح في هذه الأيام، هو أمر ضرورة في المعركة التي يخوضها أهالي الحي، ومعهم شعبنا؛ داعية الى المبادرة لنشاطات محلية في كافة البلدات والمناطق في الداخل، إضافة الى النشاط القطري الذي يجري الاستعداد له بالتنسيق مع لجنة أهالي الشيخ جراح والوطنية الوطنية في القدس المحتلة، وسيعلن عنه لاحقا.

كما دعت لجنة المتابعة جماهيرنا، إلى شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك في هذه الأيام، العشر الاواخر من شهر رمضان، خاصة أمام دعوات عصابات المستوطنين الإرهابية لقطعانها لاقتحام المسجد الأقصى يوم الاثنين المقبل، مع تزامن ذكرى احتلال القدس، وفق التقويم العبري المتغيّر، وعدم الاطمئنان لإعلان حكومة الاحتلال بمنع دخول المستوطنين الى الأقصى في ذلك اليوم.

#حي الشيخ جراح #القدس #تهجير الفلسطينيين

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