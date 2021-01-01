شاهد.. مسلسل نسل الأغراب الحلقة 24 كاملة مع أحمد السقا

القاهرة / سما

مشاهدة مسلسل نسل الأغراب الحلقة 24 كاملة مع أحمد السقا أمير كرارة بجودة عالية نستعرضها هنا في أسفل المقال بث مباشر فور بثها على القناة الناقلة مباشرة وأحداث جديدة من العمل الفني المصري المميز جدا.

مسلسل نسل الأغراب الحلقة السابقة بدأت بتطور الصدام بين حمزة "أحمد مالك" وأخيه سليم "أحمد داش" بسبب فاطمة "ريم سامي" خادمة عساف الغريب "أحمد السقا"، وتعاركا الثنائي مع بعضهما أمام أهل البلد.

وبعد عودتهما للسرايا يعنفهما أبيهما غفران "أمير كرارة"، ولكن حمزة يؤكد أن سليم رفع عليه السلاح ويطلب بحقه، ويخبر والده أنه سيتزوج فاطمة، ويرفض غفران تماماً بسبب كونها خادمة وتعمل عند عدوه عساف.

وشهد مسلسل نسل الاغراب أوامر غفران لغفيره صالح "حمدي هيكل" بقتل فاطمة، في حين يعرف عساف بما حدث ويعنف فاطمة على مقابلتها لحمزة رغم نصيحته لها بعدم معرفته، لتتأسف له ولكنها تحبه جدا.

نسل الأغراب الحلقة 24: اضغط هنا

وينتقل المشهد في حلقة مسلسل نسل الأغراب في منزل نجاة "فردوس عبد الحميد" بعدما علمت رغدة "ملك أحمد زاهر" أن عليّ" دياب طلبها للزواج وتخبرها أنها تعلم زواجها منها من أجل ابقائها في المنزل فقط.

وتظهر جليلة حزينة، وتخبر نجاة بأن غفران يخونها مع غزية الغجر وجعلها تنام على فرشتها، ولكن نجاة تنصحها بنسيان غفران لأنها تطلقت منه، وتدخل بارة، وتخبر جليلة بأن حمزة وسليم تعاركا مع بعضهما.

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 24 الرابعة والعشرين كاملة في رمضان 2021 نستعرض أحداثها الشيقة والمثيرة في أجواء من البلدات المصرية الصعيدية، تجدونها هنا يوميا بدون إعلانات مزعجة بجودة عالية.