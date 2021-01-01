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شاهد.. مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 23 كاملة في رمضان 2021

الأربعاء 05 مايو 2021 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 23 كاملة في رمضان 2021



دمشق / سما

مستمرون معكم متابعينا الكرام في عرض أحداث مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 23 كاملة في شهر رمضان المبارك 2021 وتطورات جديدة طرأت على المسلسل السوري التاريخي في حارتي الضبع والصالحية.

مسلسل باب الحارة 11 المميز والذي يتابعه الكثير من الناس منذ فترات كبيرة فهذا هو الموسم الحادي عشر من العمل الدرامي لأنه يصنف مع الدراما السورية يقدم لنا كيف هي الثقافة الخاصة بالمجتمع السوري.

ولم ينجُ المسلسل من الانتقادات ولكنه أثبت وبجدارة قدرته على التفوق والنجاح وحقق نسب مشاهدات متميزة، حيث يعرض في رمضان هذا العام ولكنه كان من المفترض أن يتم عرضه العام الماضي رمضان 2020.

ولكن الشركة المنتجة لمسلسل باب الحارة الجزء 11 لم تستطع عرضه بسبب الظروف الطارئة التي حلت على البلدان، والفيروس الذي أجبر الدول على الحظر الكامل ولذلك لم يستطيعوا أن يكملوا التصوير.

وفي أحداث مسلسل باب الحارة، يريد أبو الجود أن يثبت أنه وفي للسلطات الاحتلال الفرنسية ويقوم بمطاردة المطلوبين، وأما أبو العزم فإنه سيقدم المساعدة للثوار، أما خیرزان فستعرف أن ابنتها حامل.

وستقدم خيرزان ستقدم بلاغا عن مكان محجوب وتبدأ المشاجرات لكي يتم القبض على محجوب، يعرض على قناة الجديد في تمام الخامسة مساء وذلك حسب توقيت السعودية، الكويت، قطر، العراق، فلسطين.

نستعرض لكم متابعينا أينما كنتم مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 23 الثالثة والعشرين كاملة بكافة طرق المشاهدة الالكترونية عبر الاجهزة المحمولة يوميا في رمضان 2021 مع نجوم الفن والدراما السورية.

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