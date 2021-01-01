تشكيل الحكومة الإسرائيلية وعملية زعتره القضايا المركزية في الإعلام العبري

القدس المحتلة/سما/

تشكيل الحكومة الإسرائيلية مع اقتراب انتهاء تكليف نتنياهو الليلة القادمة، عملية زعتره والقلق الإسرائيلي من موجة عمليات، القضايا المركزية في المواقع الإخبارية العبرية صباح اليوم الثلاثاء.

يديعوت أحرنوت :

المعركة الأخيرة: أقل من 24 ساعة على نهاية تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة.

ايليت شاكيد في تسجيل عن نتنياهو: “هو وزوجته مثل الدكتاتوريين، غير مستعدين للتحرك”.

حالتي كورونا من الطفرة البرازيلية في “إسرائيل”.

مركبة منفذ عملية زعتره أحرقت على يد فلسطينيين.

حادثة التدافع في جبل الجرمق، في فحص مراقب الدولة ستكون مسؤوليات شخصية.

هآرتس:

تشكيل الحكومة: جهات سياسية تقول أن رئيس الدولة سيكلف يائير لبيد بتشكيل الحكومة، ولن يعيد التكليف للكنيست.

عضو الكنيست أيلت شكيد في تسجيل عن نتنياهو:” نتنياهو وزوجته كالديكتوريين، هو يجب أن يرحل”.

ضابط أمن الكنيست أمر بمرافقة أمنية لنفتالي بعد تلقيه تهديدات.

مبعوثون من إدارة بايدن أرسلوا لتطمين دول الخليج في موضوع الاتفاق النووي الإيراني.

يائير لبيد:” لن نوصي ببنت عند الرئيس، التكليف يجب أن ينتقل إليّ”.

القناة 12 العبرية:

تقديرات لجهات سياسية:” روبن ريفلن لن يكلف بنت بتشكيل الحكومة”.

حادثة التدافع في جبل الجرمق: القائد العام للشرطة طلب لجنة تحقيق، وزير الأمن الداخلي منع منه الطلب من المستشار القضائي للحكومة.

قبيل نقل التكليف لتشكيل الحكومة، تهديدات من نفتالي بنت على أعضاء الكنيست من كتلته.

العثور على المركبة التي استخدمت في تنفيذ عملية زعتره.

ضابط أمن الكنيست قرر مرافقة أمنية لنفتالي بنت.

تسجيل لأيلت شكيد:”نتنياهو وزوجته ديكتاتوريين”.

واللا نيوز:

تشكيل الحكومة الإسرائيلية: على رئيس الدولة التحديد، تكليف جديد، أم إعادة التكليف للكنيست، الليكود سيعمل على إفشال تكليف شخص آخر، والاتصالات بين لبيد وبنت مستمرة.

أيلت شكيد: “نتنياهو وزوجته ديكتاتوريين، وهو خائف من عملية عفو، ويحب أن يرحل”.

47 حالة كورونا في ال 24 ساعة الماضية.

إسرائيل اليوم:

مؤشرات على أن رئيس الدولة سينقل التكليف ليائير لبيد.

بعد 27 عاماً من الزواج، بل ومليندا جيتس تطلقوا.

الأسبوع القادم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ستوافق على لقاح فايزر لأبناء 12-15 عاماً.

تحليل: بعد فقدان قوة الردع، الخوف من موجة عمليات في الضفة الغربية.

مصادر في السلطة الفلسطينية: “السلطة الفلسطينية لن تسمح بالنشاطات الإرهابية في الضفةالغربية”.

كان الإخبارية:

بضغط من مقربي نتنياهو: الحاخام دروكمان التقى مع منصور عباس.

“إسرائيل” سترسل طائرات مع معدات طبية للهند.