شاهد.. مسلسل نسل الأغراب الحلقة 22 كاملة مع أحمد السقا

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مشاهدة مسلسل نسل الأغراب الحلقة 22 كاملة مع أحمد السقا بكافة وسائل العرض الالكترونية المختلفة منها الهواتف النقالة نستعرضها فيديو بث مباشر اليوم الثلاثاء الثاني والعشرين من رمضان 2021 وأحداث شيقة.

مسلسل نسل الأغراب الحلقة السابقة، شهدت حديث بين سليم "أحمد داش" وأبيه غفران "أمير كرارة" عن جليلة "مي عمر" ويصفها غفران بأنها الله يرحمها، وينصح ابنه بألا يحب مطلقا لأن الحب ملعون ويكسر الرجل.

فيما يجلس حمزة "أحمد مالك" مع خاله العمدة حسيب "ادوارد" الذي يطلب منه طلب السلم من والده وأن يكف عن الدم والعداوة ولكن حمزة ينفعل ويؤكد أنه مع العداوة والحرب ولابد من الانتقام من عساف.

كما شهدت أحداث مسلسل نسل الأغراب طلب غفران مقابلة ابن خالته بكري زلط، ويعايره بما فعله عساف معه وإعطائه ذهب عيرة، ليرد عليه بكرى ويعايره هو الآخر باختيار زوجته جليلة عساف وطلاقها منه.

نسل الأغراب الحلقة 22: اضغط هنا

ويطلب غفران من بكري ترك أرض عساف هو والغجر والعودة إلى أرضه مرة أخرى حتى يعود عساف ليكون بمفرده، ليخبره بكري بأنها أرضه بعقد من عساف، حيث أنه لم يكتشف أن العقد هو الآخر لا قيمة له.

تحاول فاطمة الاتصال بحمزة للاطمئنان عليه ومعرفة نيته فى العداوة الجدية مع والده عساف خاصة بعد اختيار والدته جليلة له والاستعداد للزواج منه، فيما يذهب علي وعساف الى منزل عمه محفوظ.

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 22 كاملة نستعرض أحداثها الحماسية والشيقة مع نجوم الدراما والأكشن المصري أحمد السقا أمير كرارة، وأزمات جديدة وأخرى تتطور مع الأحداث في العمل المصري القوي جدا.