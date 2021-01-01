شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 22 كاملة مع محمد رمضان سمية الخشاب

القاهرة / سما

تستمر الأحداث المتسارعة في مسلسل موسى الحلقة 22 كاملة مع محمد رمضان سمية الخشاب نعرضها لكم بالفيديو لكافة متابعينا في كل مكان يوميا خلال شهر رمضان المبارك والعمل الفني الأكثر مشاهدة.

مسلسل موسى الحلقة السابقة شهدت زفاف موسى - محمد رمضان من حلاوتهم - سمية الخشاب، بعد عودتهم من غزة ولكن في نهاية الحلقة ظهر مغاوري أحد المطاريد، الذى اتفقت معه عبير صبري على قتل موسى.

وشهدت أحداث مسلسل موسى الحلقة الماضية طليقة وهبة - سيد رجب بعمل عمل لحلاوتهم لإفساد زواجها من بطل العمل موسى؛ لكن عبد الرحمن نجل وهبة قام بإخبار عمته حلاوتهم بالأمر حتى يحذرهم ويبطل المخطط.

تصدر مشهد زفاف الفنانة سمية الخشاب والفنان محمد رمضان، في مسلسل موسى، الذى أحياه المطرب أحمد سعد، حديث الساعة عبر منصات السوشيال ميديا، بعد أن نشر كل منهما صوراً من كواليس حفل الزفاف.

مسلسل موسى الحلقة 22: اضغط هنا

وتم نشر صور من كواليس مسلسل موسى قبل ساعات من عرض الحلقة، ولفت نظر الكثيرين عبر منصات السوشيال ميديا ظهور المطرب أحمد سعد ليحيى حفل زفاف الفنانة سمية الخشاب ورمضان في الحبكة الدرامية.

وفي الأحداث السابقة التي وقعت بالمسلسل أيضا، شفيقة ( هبة مجدي ) لم تقرر ماذا ستفعل مع شهاب باشا ( صبري فواز ) بعد أن وجدته قد حنط جثة والدته ووضعها في تابوت زجاج داخل غرفة بالقصر.

مسلسل موسى الحلقة 22 الثانية والعشرين تشهد تطور الأحداث بشكل متسارع وأكثر تشويقا، كما تتطور الأزمة بين حلاوتهم وتقوم بدورها سمية الخشاب مع شقيقها المعلم وهبة بعد محاولته قتل زوجها وحبيبها.