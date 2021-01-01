الرباط / سما

أعلن علماء فلك وراصدون وخبراء بالحسابات الفلكية الدقيقة عن موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في المغرب هذا العام، ومدة شهر رمضان المبارك للعام الهجري الحالي 1442 بكافة أرجاء المملكة المغربية.

واختلف العلماء حول موعد عيد الفطر 2021 في المغرب، إلا أن جميع الحسابات الفلكية تؤكد أنه سيصادف يوم الخميس 13 مايو / أيار الثالث عشر من الشهر الجاري وهو الأسبوع بعد القادم ورمضان 29 يوما.

وتوقع الخبير الفلكي هشام العيساوي موعد حلول عيد الفطر أن يكون شهر رمضان بالمملكة المغربية مختلفا، إذ انه لن يتم 30 يوما، مشيرا إلى أن عيد الفطر هذا العام سيحل يوم الخميس 13 مايو / أيار المقبل.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية في مصر أعلن بأن موعد عيد الفطر المبارك هذا العام فلكيا سيكون يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021، وكذلك في المملكة العربية السعودية والدول العربية.

موعد عيد الفطر في المغرب 2021:

وبناءً على تصريحات رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر إياد نصار، فإنه من المنتظر أن يولد هلال شهر شوال في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الثلاثاء الموافق 29 رمضان 1442 بتوقيت القاهرة.

وأوضح نصار أن الثلاثاء هو يوم تحري هلال عيد الفطر المبارك هذا العام 2021، وعليه يكون شهر رمضان المبارك هذا العام عدة أيامه 29 يومًا في مصر والدول العربية اعتمادًا على الكشوفات الفلكية.

عيد الفطر في المغرب 2021 يتميز دائما بطقوس مختلفة عن باقي الدول العربية والإسلامية في جمال تلك الطقوس، إلا أنها تجتمع مع باقي البلدان في العادات والتقاليد في أول أيام العيد منها الزيارات العائلية.