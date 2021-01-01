اليكِ "حواء" علامات تدل على أن "زوجك" يحبك

وكالات / سما /

في العلاقات الزوجية تشكو العديد من السيدات من عدم قدرة أزواجهن على التعبير عن مشاعرهم، أو أنهم لا يشاركون عواطفهم بما فيه الكفاية، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث نفور بين الزوجين. إليك سبعة علامات تجعلك تتأكدين أن زوجك يحبك فعلا.

1_ المعاملة بلطف

إذا كان زوجك يعاملك دائما بلطف واحترام ويسهر على تحقيق الأفضل لك وتهمه سعادتك وراحتك فاعلمي أنه يحبك وشغله الشاغل سعادتك.

2_ إمضاء أطول وقت معك

من بين أهم العلامات التي تدل على تعلق الحبيب بحبيبته هي قضاء أطول وقت ممكن معا، إذا كان زوجك يقلل من عدد مواعيده خارج المنزل ويرفض الذهاب باستمرار لزيارة أصدقائه أو معارفه ويفضل رفقتك أنت، فهذا دال على تعلقه الكبير بك.

3_ أنت أولويته

إذا لاحظت أن زوجك أو حبيبك يستخدم الضمير “نحن” بدلا من “أنا” فهذا يثبت أنك جزء من مشاريعه المستقبلية وأنه لا يفكر في التخلي عنك.

4_ اعتنائه بك

الرجل حين يحب بصدق يعامل حبيبته وكأنها طفلته المدللة يحزن لحزنها ويفرح لفرحها، ويعمل ما بوسعه لكي تكون دائما سعيدة في حياتها يقدم لها الهدايا بدون مناسبة خاصة ويسأل عنها في كل دقيقة.

5_ الوفاء

أهم نقطة في العلاقات العاطفية والزوجية هي الوفاء، فهو يجعلك تشعرين أنك مرغوبة لدى زوجك باستمرار ويمنحك راحة نفسية وثقة عالية بنفسك.

6_ إفتخاره بك

بعض الرجال يحبون أن تكون زوجاتهم دائما بجانبهم، مثلا في المناسبات العائلية ترينه يمدحك ويمسك يدك دون أن يتردد أو يفكر أنكم في مكان عام ويفتخر أمام الجميع أنك حبيبته وزوجته وأم أطفاله. إذا كان زوجك من هؤلاء الرجال فهو إذا لا يحبك فقط بل يعشق تفاصيلك.

7_ أنت الأجمل دائما في عينيه

الجمال أمر ضروري لكي تكوني دائما أنت الأفضل في عين زوجك، ليس المقصود بالجمال أن تكوني امرأة مثالية تتوفر لديك كل معايير الجمال؛ يكفي فقط أن تعتني بنفسك وبمضهرك، إذا لاحظت أن زوجك يلمح لك من وقت لآخر أنك جميلة ومثيرة فهذا يعني أنه لا يزال معجب بك رغم مرور الأيام والسنين.