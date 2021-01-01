  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"مصر للطيران" تطرح تخفيضات على أسعار التذاكر للعديد من وجهاتها الدولية

الإثنين 03 مايو 2021 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"مصر للطيران" تطرح تخفيضات على أسعار التذاكر للعديد من وجهاتها الدولية



القاهرة/سما/

أعلنت شركة "مصر للطيران" اليوم الأحد، عن طرحها تخفيضات خاصة على أسعار تذاكر الرحلات الجوية من القاهرة إلى العديد من وجهاتها الدولية.

وأطلقت الشركة تخفيضا 30 % على درجة رجال الأعمال من القاهرة إلى لندن. ويمكن للعملاء الاستفادة من هذا العرض عند شراء التذاكر حتى 31 مايو 2021 والسفر حتى 6 أغسطس 2021 أو في الفترة من 17 سبتمبر حتى 30 نوفمبر 2021.

وكذلك طرحت الشركة 25 % تخفيضا على الدرجة السياحية للمسافرين إلى عاصمة المجر بودابست، لشراء التذاكر حتى 31 مايو والسفر حتى 30 يونيه 2021.

وطرحت تخفيض 25 % على رحلاتها إلى البحرين ومسقط لشراء التذاكر حتى 15 مايو والسفر حتى 23 يونيه 2021.

هذا بالإضافة إلى تخفيض 20 % على رحلات الشركة إلى نقاطها بألمانيا لشراء التذاكر حتى 16 مايو 2021.

كما أعلنت الشركة عن طرح تخفيضات 20 % على الدرجة السياحية للمسافرين إلى إربيل وبغداد ويمكن شراء التذاكر حتى 15 مايو 2021 والسفر حتى 30 يونيو والعودة حتى 31 ديسمبر 2021.

وكذلك طرحت الشركة أسعارا خاصة للسفر إلى دبي والشارقة وأبو ظبي حتى 5 مايو الجاري.

#مصر للطيران #اسعار تذاكر الرحلات الجوية من القاهرة

الأكثر قراءة اليوم

"فتح" تكشف أسباب تأجيل اجراء الانتخابات الفلسطينية.. وتوجه رسالة لـ"حماس"

رئيس وزراء قطر الأسبق يدعو الرئيس عباس للاستقالة.. "المرحلة القادمة تحتاج إلى قيادة شابة"

شاهد.. فيديو يوثق عملية إطلاق النار في نابلس

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل عملية إطلاق النار على حاجز زعترة

صحة غزة تتحدث عن تطورات الحالة الوبائية: مقبلون على أيام صعبة

"واللي مكتوب رح يصير".. القدوة: إذا أُجبرنا على تشكيل تيار خارج "فتح" فلن نذهب إلى البيوت!

نابلس: اصابة 3 اسرائيليين في عملية اطلاق نار قرب حاجز زعترة

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة :وصول جرعات جديدة من لقاح كورونا خلال الشهر الجاري

قيادي بفتح: قرار تأجيل الانتخابات "مؤلم" بكل ما تحمله الكلمة من معنى

هآرتس : تأجيل الانتخابات يظهر أن عباس مخلص للمصلحة الإسرائيلية أكثر من إخلاصه لشعبه

واللا العبري: عملية نابلس مجرد بداية.. هكذا تريد حماس إشعال الضفة

رئيس وزراء قطر الأسبق يدعو الرئيس عباس للاستقالة.. "المرحلة القادمة تحتاج إلى قيادة شابة"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية