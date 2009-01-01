كييف / سما

كشف المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث والعديد من الراصدين عن موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في اوكرانيا العام الجاري، مؤكدا أن شهر رمضان سيكمل ثلاثين يوما منذ بدايته في منتصف نيسان الماضي.

وأكد المركز الأوروبي الذي يعتمد عليه مسلمو أوروبا بالحسابات الفلكية أن موعد عيد الفطر في اوكرانيا سيكون يوم الخميس الثالث عشر 13 مايو / أيار 2021، وهو يوم غرة شهر شوال من عام 1442 هجري.

وانتهزت الأمانة العامة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث هذه الفرصة لتعلن بخصوص هلال شهري رمضان وشوال للعام الهجري 1442هجري 2021 ميلادي وحسب مقررات الدورة الأولى للجنة التقويم الهجري.

وقالت إن اللجنة الموحد انعقدت في مدينة اسطنبول في الفترة ما بين 26 إلى 29 ذي الحجة 1389هجري الموافق 27 إلى 30 تشرين الثاني / نوفمبر 1978 ميلادي، وبناء على ما أكده المجلس الفقهي الدولي.

موعد عيد الفطر في اوكرانيا 2021:

وأفاد أن تحديد موعد عيد الفطر في اوكرانيا جاء حسب الشروط التي تبناها المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في قراره الذي اتخذه في دورته العادية التاسعة عشرة في 30 حزيران إلى 4 تموز (يوليو) 2009.

ولفت المجلس إلى أنه تم ذلك بحسب ما صدر عن الندوة العلمية التي انعقدت في باريس في الفترة الواقعة بتاريخ 4 و 5 فبراير 2012 ميلادي وكان موضوعها: "بداية الشهور الهجرية والتقويم الهجري".

ويبحث المسلمون في اوكرانيا الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية؛ عن موعد عيد الفطر 2021 لتحضير أنفسهم وتجهيز احتياجات العيد بطقوسه المختلفة عن باقي الأعياد وبدء جولات الزيارات العائلية المميزة.