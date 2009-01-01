  1. الرئيسية
  2. صحة

موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في اوكرانيا

الإثنين 03 مايو 2021 02:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في اوكرانيا



كييف / سما

كشف المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث والعديد من الراصدين عن موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في اوكرانيا العام الجاري، مؤكدا أن شهر رمضان سيكمل ثلاثين يوما منذ بدايته في منتصف نيسان الماضي.

وأكد المركز الأوروبي الذي يعتمد عليه مسلمو أوروبا بالحسابات الفلكية أن موعد عيد الفطر في اوكرانيا سيكون يوم الخميس الثالث عشر 13 مايو / أيار 2021، وهو يوم غرة شهر شوال من عام 1442 هجري.

وانتهزت الأمانة العامة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث هذه الفرصة لتعلن بخصوص هلال شهري رمضان وشوال للعام الهجري 1442هجري 2021 ميلادي وحسب مقررات الدورة الأولى للجنة التقويم الهجري.

وقالت إن اللجنة الموحد انعقدت في مدينة اسطنبول في الفترة ما بين 26 إلى 29 ذي الحجة 1389هجري الموافق 27 إلى 30 تشرين الثاني / نوفمبر 1978 ميلادي، وبناء على ما أكده المجلس الفقهي الدولي.

موعد عيد الفطر في اوكرانيا 2021:

وأفاد أن تحديد موعد عيد الفطر في اوكرانيا جاء حسب الشروط التي تبناها المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في قراره الذي اتخذه في دورته العادية التاسعة عشرة في  30 حزيران إلى 4 تموز (يوليو) 2009.

ولفت المجلس إلى أنه تم ذلك بحسب ما صدر عن الندوة العلمية التي انعقدت في باريس في الفترة الواقعة بتاريخ 4 و 5 فبراير 2012 ميلادي وكان موضوعها: "بداية الشهور الهجرية والتقويم الهجري".

ويبحث المسلمون في اوكرانيا الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية؛ عن موعد عيد الفطر 2021 لتحضير أنفسهم وتجهيز احتياجات العيد بطقوسه المختلفة عن باقي الأعياد وبدء جولات الزيارات العائلية المميزة.

#موعد عيد الفطر #عيد الفطر 2021 #عيد الفطر في اوكرانيا #موعد عيد الفطر في اوكرانيا #موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في اوكرانيا #موعد عيد الفطر في اوكرانيا 2021 #اوكرانيا #عيد الفطر 2021 اوكرانيا #تاريخ عيد الفطر في اوكرانيا

الأكثر قراءة اليوم

"فتح" تكشف أسباب تأجيل اجراء الانتخابات الفلسطينية.. وتوجه رسالة لـ"حماس"

رئيس وزراء قطر الأسبق يدعو الرئيس عباس للاستقالة.. "المرحلة القادمة تحتاج إلى قيادة شابة"

شاهد.. فيديو يوثق عملية إطلاق النار في نابلس

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل عملية إطلاق النار على حاجز زعترة

صحة غزة تتحدث عن تطورات الحالة الوبائية: مقبلون على أيام صعبة

"واللي مكتوب رح يصير".. القدوة: إذا أُجبرنا على تشكيل تيار خارج "فتح" فلن نذهب إلى البيوت!

نابلس: اصابة 3 اسرائيليين في عملية اطلاق نار قرب حاجز زعترة

الأخبار الرئيسية

اسرائيل

معاريف: إسرائيل تعيش أزمة تاريخية وعلى شفا حرب أهلية

56298

كان العبرية : حماس ستتوجه لإشعال الضفة والقدس

الصحة بغزة: تسجيل 6 حالات وفاة و371 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قيادي بفتح: قرار تأجيل الانتخابات "مؤلم" بكل ما تحمله الكلمة من معنى

هآرتس : تأجيل الانتخابات يظهر أن عباس مخلص للمصلحة الإسرائيلية أكثر من إخلاصه لشعبه

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية