قيمة مقدار زكاة الفطر 2021 لمسلمي أوروبا

ألمانيا / سما

أعلن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، عن قيمة مقدار صدقة الفطر لعام 2021 للمسلمين في دول أوروبا بما يشمل جميع مناطق القارة العجور من ضمنها ألمانيا وفرنسا واسبانيا واليونان وإيطاليا.

وقال مجلس البحوث والإفتاء في توضيح له نشره من خلال موقعه الإلكتروني الرسمي ليلة الحادي والعشرين من رمضان إن قيمة زكاة الفطر لمسلمي أوروبا: عن الفرد الواحد تتراوح بين 7€ إلي 8€ يورو.

وحسب ما ورد في نص التوضيح الصادر عن المجلس الذي يتخذ من العاصمة الإيرلندية دبلن مقرًا له فإن الفدية هي تكلفة وجبتا (إفطار + سحور) "مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ"

وكان المجلس قد بث عبر فيسبوك حلقة مع الدكتور خالد حنفي الأمين العام المساعد للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث تحدث فيها عن أثر غياب السلطة الملزمة على مسلمي أوروبا.

قيمة صدقة الفطر لمسلمي أوروبا 2021: اضغط هنا

وقال الشيخ حنفي إن الوجود الإسلامي على الساحة الأوروبية تشكل من تجمعات من المسلمين قدمت من بلدات مختلفة وارتأت هذه أن التزامها بالمذاهب الفقهية التي قدمت بها من بلدانها.

كما ارتأت على الحفاظ على المسجد والحفاظ على الهوية والارتباط بأوطانهم الأصلية فيما الدول الأوروبية لا تتدخل في الشأن الديني لعموم المسلمين على الساحة الأوروبية، وفق الشيخ خالد.