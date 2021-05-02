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رئيس وزراء قطر الأسبق يدعو الرئيس عباس للاستقالة.. "المرحلة القادمة تحتاج إلى قيادة شابة"

الأحد 02 مايو 2021 11:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس وزراء قطر الأسبق يدعو الرئيس عباس للاستقالة.. "المرحلة القادمة تحتاج إلى قيادة شابة"



الدوحة /سما/

 دعا حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري الأسبق، يوم الأحد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الاستقالة ونقل السلطة بشكل سلمي وديمقراطي.

وقال بن جاسم عبر حسابه على موقع "تويتر": "إن من واجب محمود عباس، الرئيس الفلسطيني، في ظل الظروف الراهنة وفي هذه المرحلة من العمر أن ينقل السلطة بشكل سلمي وديمقراطي".

ونوه إلى أن المرحلة القادمة تحتاج إلى قيادة شابة تستطيع أن تقود الشعب الفلسطيني الى بر الامان في كل المجالات والمباحثات 

مساء  الخميس الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ختام اجتماع القيادة الفلسطينية الذي عُقد بمقر الرئاسة في رام الله،  تأجيل الانتخابات العامة الفلسطينية، لحين ضمان مشاركة الأهالي في القدس بها. 

#حمد بن جاسم #قطر #الرئيس عباس #الانتخابات الفلسطينية #تاجيل الانتخابات #السلطة الفلسطينية #القدس

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