رئيس وزراء قطر الأسبق يدعو الرئيس عباس للاستقالة.. "المرحلة القادمة تحتاج إلى قيادة شابة"

الدوحة /سما/

دعا حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري الأسبق، يوم الأحد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الاستقالة ونقل السلطة بشكل سلمي وديمقراطي.

وقال بن جاسم عبر حسابه على موقع "تويتر": "إن من واجب محمود عباس، الرئيس الفلسطيني، في ظل الظروف الراهنة وفي هذه المرحلة من العمر أن ينقل السلطة بشكل سلمي وديمقراطي".

ونوه إلى أن المرحلة القادمة تحتاج إلى قيادة شابة تستطيع أن تقود الشعب الفلسطيني الى بر الامان في كل المجالات والمباحثات

لأن المرحلة القادمة تحتاج إلى قيادة شابه تستطيع أن تقود الشعب الفلسطيني إلى بر الأمان في كل المجالات والمباحثات. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) May 2, 2021

مساء الخميس الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ختام اجتماع القيادة الفلسطينية الذي عُقد بمقر الرئاسة في رام الله، تأجيل الانتخابات العامة الفلسطينية، لحين ضمان مشاركة الأهالي في القدس بها.