موعد عيد الفطر 2021 في فلسطين

القدس / سما

كشف راصدون فلكيون وعلماء مختصون، عن موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في فلسطين، مشيرة إلى أن مدة شهر رمضان المبارك لهذه السنة ستكون 30 يوما كاملا العدة.

وأكد علماء الفلك، أن موعد عيد الفطر في فلسطين 2021 لهذه السنة سيكون في الثالث عشر من شهر مايو/ أيار الجاري، وفق حسابات فلكية تستخدم للاستدلال بدقة قبل الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال.

وكانت الجمعية الفلسطينية، قد أعلنت في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع فيسبوك، موعد عيد الفطر السعيد، متوقعة أن يشاهد هلال شهر شوال بالعين المجردة في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان.

وينتظر الفلسطينيون إعلان الجهات المسؤولة عن موعد أول أيام عيد الفطر السعيد، متوجهين إلى بحث غوغل لمعرفة الموعد المحدد، وذلك تمهيدا للاستعداد لاستقبال المناسبة الدينية وإحيائها وفق العادات والتقاليد.

موعد أول أيام عيد الفطر في فلسطين 2021:

ويحمل العيد في فلسطين البشائر والسعادة للأطفال والكبار، ويستعد له باللباس الجديدة والحلوى المميزة على الرغم من اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى ومنعهم من الصلاة فيه.

ويأتي عيد الفطر في فلسطين لهذا العام، مزامنا للعيد في العديد من الدول العربية والإسلامية مثل السعودية والعراق ودول المغرب العربي ومصرو غيرها من الدول الأوروبية ككندا واسبانيا والسويد وغيرها.

ويشتهر الفلسطينيون بالاستعداد جيدا لعيد الفطر السعيد، حيث تقوم السيدات في ليلة العيد والتي تعرف بالوقفة بإعداد الحلويات وتزيين البيوت وترتيبها لاستقبال الزوار فور الانتهاء من صلاة العيد مباشرة.