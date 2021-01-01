موعد عيد الفطر 2021 في الجزائر

الجزائر / سما

أعلن راصدون فلكيون، عن موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في الجزائر، وعدد من الدول العربية، باعتبار مدة شهر رمضان المبارك لهذا العام 30 يوما بالتمام الكامل.

وأكد الفلكيون، أن موعد عيد الفطر في الجزائر 2021، يصادف يوم الخميس 13 مايو/ أيار من الشهر الجاري، وفق الحسابات الفلكية الدقيقة لتحديد هلال شهر شوال.

وذكرت حسابات فلكية، أن شهر رمضان المبارك سيكمل عدته 30 يوما كاملة هذا العام 2021 في أغلب الدول العربية والإسلامية، منها الجزائر ودول المغرب العربي، وفق القراءات الدقيقة.

وأشارت الحكومة الجزائرية أنه سيتم تحري هلال شهر شوال للعام الحالي 2021، بعد غروب اليوم التاسع والعشرون من شهر رمضان المبارك، والذي يصادف يوم الأربعاء الحادي عشر من شهر مايو الحالي.

موعد عيد الفطر في الجزائر 2021:

وعليه فإن عطلة عيد الفطر المبارك في الجزائر لهذا العام 2021، تبدا في يوم الثالث عشر من مايو إلى الخامس عشر مايو الجاري، باعتبار أن يوم الـ13 الشهر أول أيام عيد الفطر في البلاد.

وينتظر المسلمون في الجزائر وكافة الدول الإسلامية العربية منها والأوروبية، الإعلان عن أول أيام عيد الفطر تمهيدا للاستعداد للاحتفال بانتهاء شهر رمضان المبارك حسب العادات والتقاليد.

ويسيطر الدين الإسلامية على منهجية الحياة في الجزائر باعتباره ديانة للأغلبية من المواطنين في البلاد، ويشتهر باتباع المذهب السني و والحفاظ على الدين بالالتزام بالأخلاق الحميدة الاسلامية.