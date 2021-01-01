طرابلس

حدد علماء الفلك، موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في ليبيا، وفق حسابات فلكية دقيقة يتم الاعتماد عليها للاستدلال على بداية شهري رمضان وشوال من كل عام، إضافة إلى المناسبات والأعياد الدينية.

وأوضح العلماء أن موعد عيد الفطر في ليبيا لهذا العام 2021، وفي مجموعة من الدول الإسلامية ودول المغرب العربي، سيكون في الثالث عشر من شهر مايو/ أيار الجاري، والذي يوافق يوم الخميس نهاية الأسبوع القادم.

وأكد العلماء أن شهر رمضان المبارك لهذا العام سوف يكمل 30 يوما كاملا، على أن يتم تحري هلال شهر شوال في التاسع والعشرين من رمضان، لرؤية الهلال بالعين المجرد أو أجهز الرصد المخصصة.

وينتظر المسلمون في ليبيا الإعلان عن موعد تحديد أول أيام عيد الفطر للاستعداد والتجهيز للاحتفال بعيد الفطر من خلال إعداد المأكولات والحلويات، وشراء الملابس الجديدة وتبادل الهدايا والزيارات العائلية.

موعد عيد الفطر في ليبيا 2021:

وتعتبر ليبيا دولة اسلامية ويسود المذهب السني الأغلب في البلاد، فيما تشتهر بتشييدها لأجمل المساجد باستخدام التصاميم المختلفة لإضفاء طابع ديني للصلاة فيها، ومن أبرزها مسجد الشكر والذي بني على الطراز الهندي في مدينة بنغاري.

ويحرص المسلمون في ليبيا على اتباع العادات والتقاليد في الاحتفال بعيد الفطر حيث يستعدون في الأسبوع الأخير من شهر رمضان بشراء الملابس ولوازم العيد وتعمل السيدات في تنظيف الملابس وتغيير الأفرشة.

وتشتهر أول أيام عيد الفطر السعيد في ليبيا، بانتشار رائحة العصيدة والتي تصنع من الدقيق والعسل والزبدة كطابع تقليدي للاحتفال بهذه المناسبة الدينية، والتي يقدها الجيران لبعضهم بالتهنئة والمباركة.