صنعاء / سما

أعلنت مصادر رسمية يمنية وجهات فلكية عن تحديد موعد عيد الفطر 2021 في اليمن مؤكدة أن عدد أيام شهر رمضان المبارك هذا العام ستكون 30 يوما كاملة كما جاء الشهر الفضيل في عام 2020 الماضي.

وأوضحت المصادر أن موعد عيد الفطر 2021 في اليمن سيكون في الثالث عشر من مايو / أيار الجاري بتاريخ 13/05/2021 ويصادف يوم الخميس من الأسبوع الجديد القادم، كما أعلنت عدة دول عربية.

وفي اليمن لا يزال المواطنون متمسكون بعادات وتقاليد بعيد الفطر وبعض الطقوس التاريخية التي يرجع أصلها من العصور القديمة، ولا زال اليمنيين محتفظين ببقاء هذه العادات والموروثات الاحتفالية الجميلة.

الطقوس تصل إلى حد ذروتها بعشية العيد خلال يومه الأول، فالطقوس تبدأ من ليلة العيد بآخر يوم من أيام رمضان يتزاور الأقارب والأصدقاء والعائلات، ويلهو الأطفال مستمتعين بتلك الأجواء الروحانية والمبهجة.

موعد عيد الفطر في اليمن 2021:

وفي عيد الفطر في اليمن، الكثير من العادات تم الحفاظ عليها من عبق التاريخ اليمني القديم حتى الآن، فالأسواق تكون في غاية الزحام بتلك الفترة التي يخرج فيها الجميع من منازلهم لشراء مستلزمات احتفالهم بالعيد.

ويبحث المسلمون في اليمن عن موعد عيد الفطر 2021 استعدادا لتجهيز أنفسهم ومعرفة أيام الإجازة الرسمية للعيد لبدء التحضيرات للاحتفالات ومنها تجهيز الحلويات والكعك والطعام الخاص بأول أيام العيد.

ويستعد الأهالي لمعرفة موعد أول أيام عيد الفطر في اليمن 2021، حيث لم يتم الحديث عن صلاة العيد التي من المقرر أن تكون بعد شروق شمس اليوم الأول، ولكن دون تحديد الأعداد والإجراءات الخاصة بها.