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6 أسباب وراء احمرار العين

الأحد 02 مايو 2021 02:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
6 أسباب وراء احمرار العين



وكالات / سما /

يعانى الكثير من الأشخاص من إحمرار في العين فجأة، ووفقا لموقع health line  الطبي فإن إحمرار العين هو ظهور بياض العين بلون أحمر، وينتج عنه في أغلب الأحيان التهاب ملتحمة العين، وتوسيع الأوعية الدموية فيها، أو نتيجة جفاف العين، أو تعرضها للإصابة، كما أن إحمرار العين قد يكون علامة على حالة طبية طارئة في بعض الحالات.

1- التهاب الملتحمة التحسسي

التهاب الملتحمة التحسسي هو التهاب العين الناجم عن رد فعل تحسسي لمواد مثل حبوب اللقاح ، ويتسبب في عين حمراء وحكة.

2- الحساسية

عند تعرض العين لعدد من العوامل ومنها الغبار، أو وبر الحيوانات، أو محاليل العدسات اللاصقة، يستجيب جهاز المناعة بإفراز مادة الهستامين، التي تسبب توسع الأوعية الدموية في العين.

3- المياه الزرقاء

الإصابة بالمياه الزرقاء في العين تنجم عن الكثير من الضغط داخل العين ، والتي تعرف بمرض الجلوكوما.

4- البرد والإنفلونزا

ويحدث الاحمرار نتيجة التهاب أو انسداد الجيوب الأنفية.

5-  قرحة القرنية

قرحة القرنية هي قرحة مفتوحة تشكل على القرنية ، وعادة ما يكون سببها عدوى ، حتى الإصابات الصغيرة فى العين يمكن أن تؤدى إلى الالتهابات.

6-  العدسات اللاصقة

تسبب العدسات اللاصقة احمرار العين لعدة أسباب منها تسببها بجفاف العينين ، لأنها تمنع وصول الأكسجين إلى القرنية، كما أنها قد تحد من قدرة العين على إنتاج الدموع، خاصة عند استخدام عدسات غير مناسبة للعين.

#العين #الصحة #الحساسية

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