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موعد عيد الفطر 2021 في تونس

الأحد 02 مايو 2021 03:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موعد عيد الفطر 2021 في تونس



تونس / سما

أعلنت مصادر في علوم الفلك عن موعد عيد الفطر 2021 في تونس ، والذي يحل علينا خلال هذا الشهر الجاري، حيث يبحث المسلمون في كافة المدن التونسية عن تاريخ العيد لبدء التحضيرات والاستعدادات لاستقباله.

وأكدت المصادر المتخصصة في علم الفلك أن موعد عيد الفطر في تونس سيكون يوم الخميس 13 مايو / أيار الجاري الذي يصادف الأسبوع القادم، ليتم شهر رمضان هذا العام 30 يوما، ويكون أول أيام شهر شوال.

وينتظر المواطنون قدوم عيد الفطر تونس، وهي الدولة ذات الغالبية المسلمة، حيث تكون أيامه عطلة رسمية يتم الاحتفال بها لمدة 3 أيام على الأقل، عادة ما يستمر الناس في الاحتفال لمدة أكثر من ثلاثة أيام أو 4.

وتبدأ مظاهر العيد بالخروج لتأدية صلاة العيد في المساجد والساحات اقتداءً بالسنة النبوية الشريفة، ويكون موعدها بعد طلوع الشمس بمقدار رمح أي بعد بزوغ الشمس بربع ساعة إلى 20 دقيقة، حتى صلاة الظهر.

موعد عيد الفطر في تونس 2021:

ويُمكن للمسلم أن يؤدي صلاة العيد جماعة في المسجد أو في البيت مع أهله، خاصة أن عيد الفطر يأتي هذا العام في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا والتي تم اتخاذ اجراءات للحد من انتشاره على مستوى البلاد.

وبعد صلاة عيد الفطر ينطلق الأهالي للمعايدة ولتقديم التهاني لبعضهم البعض بالعيد، وقد ساعد التطور التكنولوجي في التواصل بشكل أسهل اليوم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مثل واتساب، وفيسبوك وغيرها.

عيد الفطر في تونس يمتاز بطقوس خاصة جميلة يتبعها المواطنون والسياح والمقيمين فيها بشكل مختلف عن باقي البلدان العربية والمسلمة، وتشتهر تونس بقوة التعاضد والتكافل وحبهم لبعضهم البعض دائما.

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