برلين / سما

أعلن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، عن موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في ألمانيا والدول الأوروبية، مشيرة إلى أن مدة شهر رمضان المبارك لهذه السنة ستكون 30 يوما كامل العدة.

وقال المجلس الأوروبي في بيان له إن موعد عيد الفطر 2021 في ألمانيا يصادف يوم الخميس 13 مايو / ايار الجاري، منوهة إلى أنه يعتمد على الرصد الفلكي المسبق في تحديد المناسبات.

واعتمدت البلدان الأوروبية بما فيها تركيا منذ عدة سنوات، الحسابات الفلكية لمعرفة مواعيد بداية ونهاية الأشهر الهجرية، إذ تُحدد بشكل مسبق تواريخ الأعياد والاحتفالات الدينية المختلفة فيها.

ويعد الإسلام دينا واضحا في ألمانيا، إذ شهدت السنوات الماضية توافد مئات الآلاف من الشباب المسلمين إليها؛ وذلك بحثا عن ظروف حياة أفضل على الرغم من التقارير السلبية الواردة من هناك.

موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في ألمانيا:

وتشير التقارير إلى أن المسلمين يعانون الاضطهاد في ألمانيا بسبب تنامي اليمين المتطرف الأعوام المنصرمة، الأمر الذي تؤكد السلطات الرسمية هناك عدم صحته ومحاربتها المستمرة له.

وتشهد أعداد المسلمين في ألمانيا نموا ملحوظا، نتيجة ظروف العمل المتوفرة هناك، حيث أشارت آخر التقارير إلى أن نسبتهم في ميونخ وبرلين وصلت إلى نحو ثمانية ملاييين بين مواطن ومقيم.

ويتوافد المسلمون لأداء صلاة عيد الفطر في ألمانيا سنويا إلى المساجد التي تم تشييدها في المدن هناك، أبرزها مسجد فضل لندن، السلطان سليم الأول، مشروع مسجد كولونيا، جامع برلين وغيرها