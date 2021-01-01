شاهد.. برنامج رامز عقله طار الحلقة 19 كاملة مع رامز جلال 2021

الرياض / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة برنامج رامز عقله طار الحلقة 19 كاملة مع رامز جلال 2021 ومقلب جديد بعد أن شهد المقلب الماضي مواقف لأول مرة تحدث في اللعبة الخطيرة منذ انطلاق البرنامج بداية شهر رمضان.

وشهدت حلقة رامز عقله طار السابقة الضحية الجديدة طارق يحيى لاعب كرة القدم السابق نجم نادي الزمالك والمنتخب المصري سابقا، ردود فعل غريبة وقوية داخل لعبة الهوب دروب الجوية الخطيرة المرتفعة عن الأرض.

بدأ رامز جلال حديثه عن طارق يحيى باعتباره مشجعا متعصبا للنادي الأهلي، وعندما أهدى أحد المهرجين وردة حمراء له قال رامز إنه يغيظه باللون، كما كان يتنكر عليه أحيانا بسبب انتمائه للفانلة البيضاء للنادي الزمالك.

كان رد فعل طارق يحيى هو الأغرب داخل الكبسولة في كل الحلقات، فرفض بشدة أن يقفز منها بعد الانتهاء من الجزء الأول من المقلب، وقام بـ (عض) المساعد المتواجد مع رامز جلال للمساعدة في قفز الضيوف بطريقة آمنة.

رامز عقله طار الحلقة 19 : اضغط هنا

وظل يحيى متشبثا بالأرض حتى قاموا بدفعه بالقوة ليسقط بطريقة كانت الأصعب في كل الحلقات، حيث لم يستطع التحرك من حمام السباحة لعدم تعلمه السباحة وساعده رامز بعد إظهار هويته الحقيقية له في بركة المياه.

وظل طارق يحيي داخل حمام السباحة المخصص لسقوط الضحايا من المشاهير العرب؛ فترة قصيرة حتى خرج وغنى أغنية البرنامج التي يقولها كل الضيوف وقبل أن يعرف أن رامز هو الذي كان يضربه بلعبة حرب الألوان.

برنامج رامز عقله طار الحلقة 19 نعرضها كاملة عبر يوتيوب يوميا في شهر رمضان المبارك 2021 مع ضحية جديدة من نجوم العرب وردود فعل مختلفة عن الحلقات السابقة يعرض على ام بي سي مصر خلال موعد الافطار.