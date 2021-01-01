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شاهد.. برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 19 كاملة مع عماد فراجين

السبت 01 مايو 2021 12:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 19 كاملة مع عماد فراجين



عمان / سما

مشاهدة برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 19 كاملة مع عماد فراجين بث مباشر على قناة رؤيا الأردنية ضمن ساعة كوميديا وعلى القناة الخاصة بالشركة المنتجة يوتيوب وحلقة جديدة من الكوميديا الموضوعية الساخرة.

برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة السابقة كانت بعنوان خلي النية صافية، والتي تناول فيها عماد فراجين موضوع فيروس كورونا الشغل الشاغل للعالم بأسره وفي الأردن وفلسطين تحديدا وكيفية انتقال العدوى السريعة.

في بداية الحلقة يكون فراجين في حافلة صغيرة ممتلئة بالأشخاص صغار وكبار من الجنسين، ويأتيه اتصال على هاتفه المحمول يخبره بنتيجة الفحص الخاص بكورونا، ويقول له بأن نتيجة فحصه جاءت إيجابية أي مصاب.

وفور استماع الركاب في الحافلة أنه مصاب بفيروس كورونا، يهربون من الحافلة خوفا من العدوى، أبو الفراجين يفرح كثيرا ويبدأ بنشر الفيروس بين الأشخاص الذين يسببون إزعاجا له في حياته ويبدأ بصاحب البقالة.

ثم يذهب إلى بيته فيجب حماته هناك جالسة مع زوجته، يغير من أسلوبه ويجلس بجانبها ويبدأ بتقبيل يديها لكي ينتقل الفيروس إليها، ثم يذهب كذلك إلى زوجته، وسط تفاجئ الزوجة وامها، ثم يأتي ابنه ليقبل يده أيضا.

يخرج من البيت يشاهد صاحب المنزل ويطلب منه أجرة المنزل بعد 3 أيام، يذهب له ويقبله كثيرا كي ينتقل فيروس كورونا، وبعد تأكده من انتقال العدوى له يذهب في الحافلة ويصادف شرطي على حاجز أمني.

وفي نهاية حلقة وطن ع وتر 2021 مع عماد فراجين يتأكد أن الجميع أصبحوا مصابين بالفيروس، تدخل حماته إلى الرعاية المكثفة في المشفى موصولة بجهاز التنفس الاصطناعي، وفي النهاية يصيبه مرض الإيدز.

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