شاهد.. مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة 19 كاملة

دمشق / سما

ننشر لكم متابعينا في الوطن العربي وكل مكان رابط مشاهدة مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة 19 كاملة مع بسام كوسا سلوم حداد وتطورات كبيرة تطرأ على الأحداث في حلقة اليوم التاسع عشر من شهر رمضان 2021.

في مسلسل سوق الحرير 2 ، يكتشف عمران أن خديجة يمكنها الإنجاب، فهل سيوافق الآن على الطلاق، كما أن كريمة تقول لابنها عمار كل الذي حدث في ساعة ولادتهم، وأنها تحبه هو وعمر، وهي والدته التي ربته وسهرت عليه.

عمار منزعج لانهم كذبوا عليه، وأم فتحي تزور أم عبد الله وتقول لها الأخيرة ماذا حصل معهم مع عمار، وتلومها أم فتحي على إخفائها للسر، وأسعد يزور بيت عمران، ويسلم على صباح ويحاول أن يرضيها ولكنها منزعجة من أسعد.

كما شهدت الأحداث إخبار عفيفة لكامل بأنها ذهبت للإذاعة وتشكره لمساعدته لها ويراهم سيف وهم مع بعضهم البعض وينزعج من ذلك، وشحادة يطلب من ياسين أن يساعده في التخلص من الشخص الذي يراقبه دائما ومنزعج منه.

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أحداث سوق الحرير الجزء الثاني شهدت أيضا زيارة عمران للدكتورة وحيدة ويسألها عن زوجته خديجة، وتخبره الدكتور أن زوجته ليست عاقر وقادرة على الإنجاب، وينصدم عمران وتشرح له الدكتورة تفاصيل هذا الأمر غير العادي.

أسعد يأخذ الإذن من أبو عزو ويذهب لزيارة عبد الله ويكون شحادة يراقبه، وأسعد يعرف بمراقة شحادة له، ووالد قمر يخبر ابنته بأنه رأى راضي في السوق وأنه اعتذر له، والمحقق فضل يجتمع بالأستاذ راضي وبحكي قصة عمران وأخيه.

مسلسل سوق الحرير الحلقة 19 تجدونها كاملة هنا يوميا طيلة شهر رمضان المبارك 2021 حيث يحقق المسلسل نجاحا ملموسا للموسم الثاني على التوالي مع نجوم الفن السوري، في المسلسل الذي يجسد الحياة السورية قديما.