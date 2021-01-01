شاهد.. مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 18 كاملة في رمضان 2021

دمشق / سما

نشرت القنوات الناقلة رابط مشاهدة مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 18 كاملة في رمضان 2021 مع أحداث شيقة ممزوجة بين الدراما والكوميديا وما زالت مستمرة منذ بداية عرض هذا الجزء في الأول من الشهر الفضيل.

مسلسل باب الحارة 11 يعتبر من المسلسلات التي يعتبرها البعض أحد معالم شهر رمضان لديهم، فقد دخل المسلسل هذا العام الجزء الحادي عشر، معبرا عن الحارة العربية الشامية في فترة ا بين بدايات ووسط القرن الماضي.

واستطاع مسلسل باب الحارة عبر القنوات الناقلة، أن يثبت أن الحارة العربية قد تكون خامة دسمة مليئة بالكثير من الأحداث المتجددة والشخصيات الثرية، ولعل هذا ما اعتمد عليه كاتب المسلسل لجذب عدد كبير من المشاهدين.

هناك العديد من الأدلة التي تؤكد نجاح المسلسل منها بحث عدد كبير من المشاهدين عبر محركات البحث عن مواعيد عرض المسلسل، قدرة الكاتب على الاستنباط الدائم لشخصيات جديدة تقوم بإضافة نوع من الإثارة على الأحداث.

كما أن المواهب الفنية الشابة التي تقوم بالعمل بجانب ممثلين يعد قامة عالية بالتمثيل، مما يجعل العمل كما لو كان مدرسة فنية، حيث يعرض مسلسل باب الحارة والقنوات الناقلة له، ليكون على قناة أم بي سي وعدة قنوات.

ويتم عرض المسلسل على قنوات سورية وخليجية وغيرها حيث إن المسلسل يتحدث عن الحارة السورية، وقد نحج المسلسل نجاحا كبيرا في الأجزاء الثلاثة الأولى وهذا ما دفع القائمين عليه إلى التفكير في إنتاج أجزاء أخرى.

مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 18 نعرضها لكم متابعينا كاملة مع أحداث شيقة في حارة الضيع والصالحية مع نجوم الفن والدراما السورية، حيث ما زال يعرض يوما في رمضان ويحقق نجاحات متواصلة منذ بدء انتاجه.