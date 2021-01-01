شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 18 كاملة مع النجم محمد رمضان

القاهرة / سما

نضع بين اياديكم متابعينا رابط مشاهدة مسلسل موسى الحلقة 18 كاملة الثامنة عشر مع النجم محمد رمضان وسمية الخشاب وأحداث جديدة بعد أن قررت حلاوتهم الزواج من البطل واعترافها بحبها له كما محاولة قتلها.

وشهدت الحلقة السابقة من مسلسل موسى، قيام حلاوتهم بمصارحة موسى بحبها وطلبها الزواج منه، وهو الأمر الذي جعله في حالة ذهول، خاصة أن الرجل هو المطالب بتقديم طلب الزواج، ليطلب هو منها الزواج.

وشهدت الأحداث مشادة بين سمية الخشاب وشقيقها حيث ذهبت إلى شقيقها سيد رجب – المعلم وهبة، وطلبت منه الموافقة على الزواج من موسى وإبعاده عن مجال التهريب الذي قام بتشغيله به وارساله إلى غزة مؤخرا.

وشهدت الأحداث قيام نوفل شهاب باشا وقام بإخباره بتاريخ شفيقة وعلاقتها بشقيقها موسى وأنه يبحث عنها ليقتلها، ويذهب موسى للمكان الذي دفنت فيه والدته لكنه وجد العمال يعملون في الأرض والمكان الذي دفنت فيه مبنيا.

مسلسل موسى الحلقة 18: اضغط هنا

بعد أن عرضت المعلمة حلاوتهم على موسي الزواج، ورغم أنه ظهر مرتبكا ومتلعثما إلا أنه أخبرها أنهم في الصعيد لا تحدث هذه الأمور بهذا الشكل ويجب على الرجل أن يطلب هو من المرأة الزواج، وبالفعل طلب يدها للزواج.

وعندما أخبرت حلاوتهم أخوها وهبة أنها تريد أن تتزوج من موسي قرر قتله واتفق مع أورما الصبي القديم له أن يقتله عندما يسافر سفرية غزة الجديدة، وهى السفرية التي طلبت حلاوتهم منه عدم السفر فيها لخوفها عليه.

مسلسل موسى الحلقة 18 كاملة تشهد أحداث جديدة وتزداد إثارة بين النجوم خاصة بعد أن صدر أمر من شقيق حلاوتهم بقتل البطل، فهل سينجح في أذيته عندما يرسله سفرية جديدة لتهريب البضاعة إلى قطاع غزة.