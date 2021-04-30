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الصحة بغزة : 11 حالة وفاة و572 إصابة جديدة بفيروس كورونا و612 حالة تعافٍ

الجمعة 30 أبريل 2021 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة : 11 حالة وفاة و572 إصابة جديدة بفيروس كورونا و612 حالة تعافٍ



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الجمعة 30-4-2021، تسجيل 11 حالة وفاة و572 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 2091 عينة.

وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة،  أن إجمالي تراكمي الوفيات منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 895 حالة، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 100977، منها 13559 حالة نشطة.

وأشارت الوزارة إلى، تعافي 612 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 86523 ، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 310 ، منها 218 حالة خطرة.

وفيما يخص التطعيمات أفادت الصحة، بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 110400، مشيرة إلى أنها تكفي لتطعيم 55200 شخص، فيما بلغ عدد الاشخاص الذين تلقوا اللقاح، 36781.

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #غزة

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