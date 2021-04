شاهد: رجل يفتح النار أمام منزل أهل زوجته بالرياض وتدخل عاجل من السلطات السعودية

في حادث أثار ضجة وردود أفعال واسعة في السعودية أقدم شخص على إطلاق النار أمام منزل أهل زوجته في حي عرقة بالعاصمة الرياض مهددا السيدة بحرقها، ما دفع السلطات للتدخل في القضية.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق شخص النار أكثر من مرة أمام أحد المنازل في حي عرقة بالرياض، وذكر مغردون في هاشتاغ "#فيصل_مطلق_نار_عرقة"، الذي تصدر قائمة الأكثر تداولا في "تويتر"، أن المهاجم كان يستهدف منزل أهل زوجته لمدة 4 أيام.

وأظهر الفيديو الذي وثقته امرأة من فوق المنزل، وهي فيما يبدو زوجة المهاجم، لحظة إطلاق النار أكثر من مرة وصراخها، فيما كانت تنادي على أخيها الذي كان يتصدى لزوجها.

وتناقل مغردون داخل الهاشتاغ مقاطع صوتية أرسلها الزوج عبر منصة "واتساب" لزوجته وعائلتها يهددهم فيها بالحرق جميعا حتى أولاده بسبب طلبها الخلع، مؤكدا أنه لا يخاف من أحد ويسوف يقتلهم.

كما كشف بعض الناشطين عن هوية الرجل قائلين إنه يقيم في حي طويق بالرياض وطالبوا السلطات بالقبض عليه.

وفي ظل هذه التطورات ذكر مصدر مسؤول بالنيابة العامة السعودية أنه "بناء على توثيق مركز الرصد النيابي لفيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر قيام شخص يستقل مركبة بإطلاق النار أمام أحد المنازل، ما أثار رعب قاطني الحي وعرض حياة الآخرين للخطر، فقد صدر أمر النائب العام بالقبض عليه وتحويله على وجه السرعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معه".

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة "تحذر من هذه السلوكيات الخطرة، وتؤكد أنها ستطبق النظام بحق من يرتكبها أو يسهم في ارتكابها بكل حزم حفاظا على أمان المجتمع وطمأنينته"، كما شدد المصدر على أن قضايا إطلاق النار تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

the law is really not on our side. how can this criminal still run free and not be considered a threat to society? do better @security_gov #فيصل_مطلق_نار_عرقه https://t.co/YJkEx1BY0P