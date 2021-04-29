شاهد: رجل يفتح النار أمام منزل أهل زوجته بالرياض وتدخل عاجل من السلطات السعودية

الرياض/سما/

في حادث أثار ضجة وردود أفعال واسعة في السعودية أقدم شخص على إطلاق النار أمام منزل أهل زوجته في حي عرقة بالعاصمة الرياض مهددا السيدة بحرقها، ما دفع السلطات للتدخل في القضية.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق شخص النار أكثر من مرة أمام أحد المنازل في حي عرقة بالرياض، وذكر مغردون في هاشتاغ "#فيصل_مطلق_نار_عرقة"، الذي تصدر قائمة الأكثر تداولا في "تويتر"، أن المهاجم كان يستهدف منزل أهل زوجته لمدة 4 أيام.

وأظهر الفيديو الذي وثقته امرأة من فوق المنزل، وهي فيما يبدو زوجة المهاجم، لحظة إطلاق النار أكثر من مرة وصراخها، فيما كانت تنادي على أخيها الذي كان يتصدى لزوجها.

وتناقل مغردون داخل الهاشتاغ مقاطع صوتية أرسلها الزوج عبر منصة "واتساب" لزوجته وعائلتها يهددهم فيها بالحرق جميعا حتى أولاده بسبب طلبها الخلع، مؤكدا أنه لا يخاف من أحد ويسوف يقتلهم.

كما كشف بعض الناشطين عن هوية الرجل قائلين إنه يقيم في حي طويق بالرياض وطالبوا السلطات بالقبض عليه.

مقطع متداول لشخص يطلق النار عدة مرات على منزل أهل زوجته؛ بعد رفضها البقاء معه وطلبها الخُلع !



#فيصل_مطلق_نار_عرقه pic.twitter.com/AFFbaql7WL — WHR (@whrumor) April 29, 2021

وفي ظل هذه التطورات ذكر مصدر مسؤول بالنيابة العامة السعودية أنه "بناء على توثيق مركز الرصد النيابي لفيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر قيام شخص يستقل مركبة بإطلاق النار أمام أحد المنازل، ما أثار رعب قاطني الحي وعرض حياة الآخرين للخطر، فقد صدر أمر النائب العام بالقبض عليه وتحويله على وجه السرعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معه".

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة "تحذر من هذه السلوكيات الخطرة، وتؤكد أنها ستطبق النظام بحق من يرتكبها أو يسهم في ارتكابها بكل حزم حفاظا على أمان المجتمع وطمأنينته"، كما شدد المصدر على أن قضايا إطلاق النار تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

#فيصل_مطلق_نار_عرقه

المعتدي فيصل بخيت البلوشي يسكن حي طويق

يهدد زوجته بالقتل من سنه

(لأنها رفعت فسخ )

والكثير من الإعتداءات عليها والبلاغات ولم يتم القبض عليه لحد اليوم !!

وله 4 ايام يرعبهم ويجي يطلق نار عند باب بيت أهلها ويتوعدهم بالموت وبالحرق جميعآ !!بما فيهم أبنائه الصغار pic.twitter.com/d2HmQfAoFk — هند (@insane__sa) April 29, 2021

#فيصل_مطلق_نار_عرقه

المعتدي فيصل بخيت البلوشي يسكن حي طويق

يهدد زوجته بالقتل من سنه

(لأنها رفعت فسخ )

والكثير من الإعتداءات عليها والبلاغات ولم يتم القبض عليه لحد اليوم !!

وله 4 ايام يرعبهم ويجي يطلق نار عند باب بيت أهلها ويتوعدهم بالموت وبالحرق جميعآ !!بما فيهم أبنائه الصغار pic.twitter.com/d2HmQfAoFk — هند (@insane__sa) April 29, 2021

the law is really not on our side. how can this criminal still run free and not be considered a threat to society? do better @security_gov #فيصل_مطلق_نار_عرقه https://t.co/YJkEx1BY0P — ran⁷ ???? (@93ranmoon) April 29, 2021

#فيصل_مطلق_نار_عرقه

فيصل بخيت البلوشي، الرياض، حي طويق

- إطلاق نار

- تهديد بالقتل

- تهديد بالحرق

- تجاهل البلاغات الرسمية واغلاقها

من كلامه: "ما خفت من الحكومة أخاف منكم؟"

هذا التساهل مع الجرائم التي تصنفها الحكومة بـ "شأن عائلي" إن لم يُردع فأول المتضررين هي الدولة نفسها. pic.twitter.com/HzYMECkGdx — Оз ???????? اوز (@_____Oz______) April 29, 2021