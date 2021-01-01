أبو مجاهد: مشكلتنا الحقيقية هي "اوسلو" ومطلوب الاشتباك مع العدو

غزة / سما /

قال مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين محمد البريم "أبو مجاهد": "إن مشكلتنا الحقيقية هي اوسلو والاتفاقيات المذلة التي تكبل شعبنا، والمطلوب الان الغاء اتفاق اوسلو وملحقاته وسحب اعتراف السلطة والمنظمة بكيان العدو الصهيوني".

وأوضح أبو مجاهد في تصريحٍ صحفي "أنَّ لجان المقاومة تشارك شعبنا رفضه القاطع تأجيل العملية الديمقراطية التي هي حق اصيل لشعبنا وهذا التأجيل ضد الرغبة الشعبية لجماهير شعبنا واستسلام كامل للإرادة الصهيونية والمطلوب فرضها بالقوة في القدس عبر تحويلها لعملية اشتباك لاقتلاع العدو من القدس وكل ارضنا الفلسطينية المباركة".

وأضاف :"الاشتباك يفترض أن يكون القانون الذي يحكم العلاقة مع المحتل والحقوق تنتزع بالقوة والتسليم بسطوة العدو على مدينة القدس بمثابة تخلي عن واجب الدفاع عن المدينة المقدسة".

وتابع: "العدو الصهيوني لا يفهم الا لغة القوة والمقاومة والصمود والتمسك بالثوابت والاصرار على فرض الارادة الفلسطينية".

واختتم تصريحه قائلاً: "القدس لنا؛ وعلينا اشعال ثورة تقتلع هذا العدو المجرم من ساحاتها وما فعله ثوار القدس في ساحة باب العامود مثالا ونموذج يقتدى ويحتذى به".