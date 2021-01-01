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اتهامات للشرطة الإسرائيلية بالتسبب بحادث أسفر عن مصرع 44 مستوطنا

الجمعة 30 أبريل 2021 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتهامات للشرطة الإسرائيلية بالتسبب بحادث أسفر عن مصرع 44 مستوطنا



صفد/سما/

وجه مشاركون في احتفال "عيد الشعلة" في جبل الجرمق قرب صفد، اليوم الجمعة، اتهامات للشرطة الإسرائيلية وحملوها مسؤولية انهيار مدرج، ما أسفر عن مصرع 44 شخصا وإصابة 150 آخرين على الأقل. ويحيي هذا الاحتفال الديني التقليدي اليهود المتدينون والحريديون سنويا.

وبعدما رفض ضباط كبار في الشرطة هذه الاتهامات، أعلن قائد المنطقة الشمالية للشرطة، شمعون لافي، أنه "أتحمل المسؤولية الشاملة، ومستعد لأي تحقيق تقصي حقائق. ونحن في مرحلة جمع الأدلة والقرائن من أجل الوصول إلى الحقيقة".

وجرت الاحتفالات عند ضريح الحاخام شمعون بار يوحاي بمصادقة الشرطة، وتحت إشراف لافي، الذي تواجد في المكان لدى وقوع الحدث المأساوي. وقبل ذلك، تواجد في المكان وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي.

وبدأ الاحتفال، مساء أمس واستمر خلال الليل، وهو الاحتفال الأكبر من حيث عدد المشاركين الذي جرى في إسرائيل منذ بداية جائحة كورونا. وذكرت وسائل إعلام أن عدد المشاركين في الاحتفال كن كبيرا للغاية قياسا بالعام الماضي، لكن عددهم كان أقل قياسا بسنوات عادية.3



خلال الاحتفالات في جبل الجرمق، الليلة الماضية (أ.ب.)

وتحقق الشرطة في أقوال مشاركين في الاحتفال، الذين أفادوا بأن الشرطة أغلقت أحد المداخل بالقرب من المدرج، الأمر الذي أدى إلى ازدحام وتدافع تسبب بانهيار المدرج.

ورفض ضباط كبار في الشرطة اتهامات للافي وتحميله مسؤولية الحادث المأساوي. وقال ضابط إن "تحميل لافي المسؤولية ليس صحيحا، وكان هذا حدث لا يمكن منعه". ويشار إلى أن لافي هو المسؤول عن الأمان في الحفل بصفته قائد الشرطة في منطقة الشمال وأجرى تقييما للوضع قبيل الاحتفال. وقال ضباط إنهم عاينوا المكان من الناحية الهندسية، وادعوا أن حدثا يسقط فيه أشخاص على بعضهم في المدرج هو أمر "ليس تحت سيطرتنا".

وتم إجلاء المصابين في المكان إلى مستشفيات "زيف" في صفد، "بوريّا" في طبرية، "رامبام" في حيفا، "هعيمق" في العفولة، وعين كارم في القدس. كما تم تكليف وحدة التحقيقات في الشرطة "لاهف 433" بجمع القرائن والتحقيق الأولي في المكان.

وإضافة إلى عشرات سيارات الإسعاف، شاركت 6 مروحيات عسكرية في نقل مصابين إلى المستشفيات، فيما عملت وحدة الانقاذ التابعة للجيش الإسرائيلي على تخليص مشاركين عالقين في منطقة الحادث.

وفي أعقاب الحادث، توقفت الاحتفالات، وتم إجلاء المشاركين، بعشرات الحافلات التي أعادتهم إلى مناطق سكناهم في جميع أنحاء إسرائيل. ونصبت الشرطة حواجز في الشوارع المؤدية إلى جبل الجرمق، وأعادت الكثيرين الذين كانوا في طريقهم إلى الجرمق من حيث أتوا.

يشار إلى أن الاحتفال بـ"عيد الشعلة" يجري في 18 من شهر أيار العبري، وبعد 33 يوما من الفصح اليهودي، إحياء لذكرى الحاخام شمعون بار يوحاي، الذي يعتقد أنه مدفون في جبل الجرمق.

#الشرطة الاسرائيلية #جبل الجرمق #صفد #ميرون

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