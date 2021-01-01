سبب وفاة الأمير محمد بن طلال عم الملك عبدالله الثاني - السيرة الذاتية

عمان / سما

أكد الديوان الملكي الأردني، في بيان صدر عنه مساء يوم الخميس، وفاة الأمير محمد بن طلال، عم عاهل البلاد وممثله الشخصي، عن عمر ناهز 81 عاما.

وكتب الديوان الملكي الأردني في تغريدة عبر تويتر : "ينعى الديوان الملكي الهاشمي(..) الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصي لجلالة الملك، الذي انتقل إلى رحمة الله في عمان، اليوم الخميس".

الأمير محمد بن طلال السيرة الذاتية:

والأمير الراحل من مواليد عام 1940، وهو الابن الثاني للملك طلال، وشقيق الملك الراحل الحسين بن طلال.

وتلقى الأمير الراحل تعليمه الابتدائي في الكلية العلمية الإسلامية في عمان، ثم انتسب إلى مدرسة بوسوليل في سويسرا، وأنهى دراسته الثانوية في كلية بريانستون بالمملكة المتحدة.

وشغل الأمير عدة مناصب، أبرزها ولي العهد (1952- 1962)، وفي عام 1970 صدرت الإرادة الملكية بتعيينه رئيسا لمجلس شيوخ العشائر الأردني، وعين في عام 1973 ممثلا شخصيا للملك.

ويتحدث الأمير بالإضافة إلى اللغة العربية، الإنجليزية، والفرنسية، وملم بالألمانية والتركية. وتزوج الأمير عام 1981 من الأميرة تغريد هزاع المجالي، وله ولدان هما طلال وغازي.

وتزوج الأمير محمد سنة 1964 من الفلسطينية فريال إرشيد، والتي لقبت بعد الزواج بالأميرة فريال محمد، وأنجبا: الأمير طلال، الأمير غازي، وانفصلا في عام 1978. وفي 28 حزيران 1981 تزوج من تغريد المجالي ابنة رئيس وزراء الأردن الأسبق هزاع المجالي، وقد لقبت بعد الزواج بالأميرة تغريد محمد

وفي سياق متصل، أفادت قناة المملكة بأنه سيتم تشييع جثمان الراحل الأمير محمد بن طلال ظهر غد الجمعة الثامن عشر من شهر رمضان المبارك، الثلاثون من ابريل الجاري، وذلك عقب الصلاة عليه داخل مسجد الحرس الملكي الخاص قبل مواراته الثرى في الأضرحة الملكية.

ويمكن تقديم التعازي من خلال عدة مصادر، أولها إرسال البرقيات عبر الديوان الملكي الهاشمي العامر بالرمز البريدي 11100، عمان - الأردن، وبريد Tributes@rhc.jo، وفاكس 0096265677368.

وجاء في بيان للديوان الملكي الأردني، فإنه يمكن للراغبين في إرسال أكاليل زهور عقب وفاة الأمير محمد بن طلال، التبرع بها إلى المحتاجين والجهات الخيرية والدعاء للمرحوم.