  1. الرئيسية
  2. صحة

رابط فحص .. موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر 5 قبل عيد الفطر 2021

الخميس 29 أبريل 2021 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رابط فحص .. موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر 5 قبل عيد الفطر 2021



غزة / سما

كشف السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الخميس، عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة المُحاصر.

وأفاد السفير العمادي بأن أموال المنحة القطرية التي تقدم كمساعدة للعائلات المستورة سوف تصل قطاع غزة الأسبوع المقبل، وذلك تمهيدا لصرفها وتوزيعها على المستفيدين قبل عيد الفطر.

ولفت العمادي إلى أن توزيع الـ100 دولار عن هذا الشهر سيجري وفق الدفعات السابقة وبنفس الآلية بالتنسيق والتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والجهات الحكومية ذات العلاقة في غزة.

وكانت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة قد صرفت في الحادي عشر من شهر ابريل 2021، مساعدة الـ100 دولار على 100 ألف أسرة فقيرة ومستورة في محافظات القطاع.

رابط المنحة القطرية 100 دولار (فور التفعيل): اضغط هنا

وجرت عملية توزيع منحة 100 دولار من قطر عن طريق فروع بنك البريد بمحافظات القطاع، بإشراف من موظفي اللجنة مع الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة للحد من تفشي مرض كوفيد 19.

وفي سياقٍ متصل، أكد السفير القطري عدم صحة ما أشيع الساعات الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تجميد المنحة القطرية 100 دولار بقرار من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى استمرار صرف المنحة القطرية 100 دولار. فيما من المقرر أن يصدر إعلان من اللجنة القطرية عقب وصول الأموال إلى قطاع غزة حول تفاصيل عملية صرف هذه المساعدة.

#المنحة القطرية #منحة قطر #غزة #المنحة القطرية 100 دولار #فحص المنحة القطرية #رابط المنحة القطرية #موعد المنحة القطرية #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

هذا ما ستفعله حماس اذا تم تأجيل الانتخابات

بعد لقاء أبو مازن.. الاتحاد الاوروبي يحدد موقفه من إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

مدير سابق لـ"CIA": لماذا يجب على بايدن مشاهدة هذا الفيلم الفلسطيني؟

دعاء اليوم السابع عشر من رمضان 2021 - دعاء 17 رمضان 1442

الداخلية بغزة تقرر فتح تحقيق بحادثة الاعتداء على المواطنة رواء مرشد

حماس تصدر بيانا حول التطوارت المتلاحقة بملف الانتخابات: لسنا جزءاً من التأجيل أو الإلغاء

أثار غضبا واسعا..محمد رمضان يصور غزة على أنها "وكر مخدرات"

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: 16 وفاة و1051 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1844 حالة تعاف

اح

قيادي بحماس : لم توجه لنا دعوة رسمية لحضور الاجتماع والدعوات كانت إعلامية فقط

رئيس

لهذا السبب .. الأجهزة الأمنية في إسرائيل والسلطة الفلسطينية يرفعون حالة التأهب

الصحة بغزة: تسجيل 6 حالات وفاة و723 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1404 حالة تعافٍ

صحيفة: حماس ستمنع الاطلاق الفاشل للصواريخ ..يحاولون احراجنا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية