رابط فحص .. موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر 5 قبل عيد الفطر 2021

غزة / سما

كشف السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الخميس، عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة المُحاصر.

وأفاد السفير العمادي بأن أموال المنحة القطرية التي تقدم كمساعدة للعائلات المستورة سوف تصل قطاع غزة الأسبوع المقبل، وذلك تمهيدا لصرفها وتوزيعها على المستفيدين قبل عيد الفطر.

ولفت العمادي إلى أن توزيع الـ100 دولار عن هذا الشهر سيجري وفق الدفعات السابقة وبنفس الآلية بالتنسيق والتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والجهات الحكومية ذات العلاقة في غزة.

وكانت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة قد صرفت في الحادي عشر من شهر ابريل 2021، مساعدة الـ100 دولار على 100 ألف أسرة فقيرة ومستورة في محافظات القطاع.

رابط المنحة القطرية 100 دولار (فور التفعيل): اضغط هنا

وجرت عملية توزيع منحة 100 دولار من قطر عن طريق فروع بنك البريد بمحافظات القطاع، بإشراف من موظفي اللجنة مع الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة للحد من تفشي مرض كوفيد 19.

وفي سياقٍ متصل، أكد السفير القطري عدم صحة ما أشيع الساعات الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تجميد المنحة القطرية 100 دولار بقرار من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى استمرار صرف المنحة القطرية 100 دولار. فيما من المقرر أن يصدر إعلان من اللجنة القطرية عقب وصول الأموال إلى قطاع غزة حول تفاصيل عملية صرف هذه المساعدة.