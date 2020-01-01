شاهد.. مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 17 كاملة في رمضان 2021

دمشق / سما

مشاهدة مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 17 كاملة في رمضان 2021 وأحداث جديدة أكثر تشويقا في موعد مع حل لغز جريمة القتل بحارة الضبع مع نجوم الفن والدراما السورية نبثها مباشرة على قناة يوتيوب يوميا.

باب الحارة الحلقة الجزء الحادي عشر، يعتبر واحدا من أكثر المسلسلات السورية رواجا ومتابعة، والذي دخل السباق الرمضاني لهذا العام متفوقا على المسلسلات السورية الاخرى، برغم خروج معظم أبطاله الأصليين.

ورغم تغيير العديد من الشخصيات في مسلسل باب الحارة الجزء 11، إلا أن المسلسل السوري التاريخي ينال حظا وافرا من الاهتمام والمتابعة، ويحقق نسب مشاهدة ومتابعة مرتفعة في كافة منصات المشاهد والنشر.

ويعرض مسلسل باب الحارة أحداث متنوعة وجديدة من قلب الحارة الشامية، وتتنوع ما بين الدراما والأكشن والاثارة والكوميديا كذلك، ويشارك في المسلسل الجزء الحادي عشر باقة من النجوم والممثلين السوريين.

وبعد إصدار الجزء رقم 11 من مسلسل باب الحارة الشهير ازدادت عمليات البحث للوصول إلى الموعد الذي فيه سوف يتم عرض الحلقة 17 من هذا المسلسل على شاشة قناة سوريا دراما المتخصصة في الدراما.

وهذا بسبب رغبة الكثيرين في معرفة السبب الذي أدى لقتل شاب من شباب حارة الصالحية الذي حدث في الحلقات الماضية، حيث يتميز هذا المسلسل بأنه تجسيد واضح للحياة الشامية بكل تفاصيلها في فترة الستينات.

وتم تصوير مسلسل باب الحارة الجزء 11 في رمضان 2021 بإحدى حواري عاصمة سوريا دمشق، ليستمر في الظهور لسنوات طويلة، استقر تصوير كافة أجزائه حوالي 15 عاما، أنتج أول جزء منه عام 2006.

مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 17 نستعرض أحداثها ونبثها لكافة المتابعين كاملة طيلة شهر رمضان 2021 على يوتيوب بجودة عالية ودون عناء، تجدونها هنا بث مباشر بعد عرضها على القناة الناقلة سوريا دراما.