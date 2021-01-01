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مانشستر سيتي يقلب الطاولة على باريس سان جيرمان..فيديو

الخميس 29 أبريل 2021 12:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر سيتي يقلب الطاولة على باريس سان جيرمان..فيديو



باريس/سما/

حول مانشستر سيتي تأخره بهدف إلى فوز ثمين على مضيفه باريس سان جيرمان (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح المدافع البرازيلي ماركينيوس التسجيل للفريق الباريسي بهدف مبكر سجله عند الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول، بتسديدة رأسية بعد ضربة ركنية.


ورد النجم البلجيكي كيفن دي بروين بهدف التعادل للضيوف، بحلول الدقيقة 64 بكرة حولها إلى منطقة الجزاء ياتجاه الزاوية اليمنى البعيدة، ولكنها عانقت شباك الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان، من دون أن تلامس أي لاعب.


 ومن سجل النجم الجزائري رياض محرز هدف الفوز الثاني للفريق الإنجليزي، في الدقيقة 71 بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة في الزاوية اليسرى. 


ومن ثم تلقى فريق باريس سان جيرمان ضربة موجعة بطرد لاعبه السنغالي إدريسا غاي بسبب الخشونة الزائدة، في الدقيقة من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة باريس. 

واقترب مانشستر سيتي، بعد هذا الفوز، من التأهل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، حيث يحتاج إلى التعادل فقط وبأي نتيجة، وحتى الخسارة بهدف وحيد، لاسيما وأن مباراة الذهاب ستقام على أرضه يوم الثلاثاء المقبل، في ملعب "الاتحاد"، بمدينة مانشستر. 

بينما يحتاج باريس سان جيرمان إلى الفوز وبنتيجة أكبر من النتيجة التي خسر بها اليوم في عقر داره، لكي يتأهل للمرة الثانية على التوالي في تاريخ ه إلى نهائي دوري الأبطال. 

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