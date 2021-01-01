مقدار قيمة صدقة الفطر في لبنان 2021 نصاب زكاة المال

بيروت / سما

أعلن صندوق الزكاة في لبنان التابع لدار الفتوى اللبنانية، بيانا عن "نصاب الزكاة" للعام 2021م قبل نهاية أيام شهر رمضان المبارك في البلاد.

وقال صندوق الزكاة في بيانه إن المعتمد لاحتساب الزكاة لهذا العام نصاب الفضة وهو :595 جراما من الفضة الخالصة، أو قيمة ذلك من العملة الورقية ويبلغ 482 $ بما يوازي = 6,000,000 ل.ل. (ستة ملايين ليرة لبنانية ) تقريبا.

وأشار الصندوق إلى أن ذلك يأتي حرصا على مصلحة الفقير ومستحقي مال الزكاة، ونظرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وتنعكس سلبا على الشرائح الاجتماعية الأشد فقرا.

وأضاف بيان هيئة الزكاة اللبنانية: عليه فمن ملك النصاب الشرعي وحال الحول على ماله (عام قمري كامل) فقد وجبت في ذمته الزكاة.

مقدار صدقة الفطر في لبنان 2021:

ووفق ما ورد في البيان، فقد رأت الهيئة الشرعية أن الأموال المودعة في البنوك تزكى بواسطة شيك مصرفي سواء أكانت بالعملة اللبنانية أم بالدولار الأميركي، أو نقدا حسب سعر الصرف الذي يحدده البنك. والأموال الموجودة نقدا تزكى نقدا وبالعملة ذاتها أو قيمتها في حينها حسب السعر المتداول".

ويحرص المسلمون في لبنان ومختلف البلدان الإسلامية على إخراج صدقة الفطر قبل انتهاء الشهر الفضيل، في حين يعمل أصحاب رؤوس الأموال على اخراج زكاة المال.