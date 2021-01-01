مقدار صدقة الفطر 2021 في فلسطين و قيمة نصاب زكاة المال

القدس المحتلة / سما

حددت دار الإفتاء الفلسطينية في بيان صحفي صدر عنها، مقادير صدقة الفطر، وفدية الصوم، ونصاب زكاة المال، للعام الجاري 2021 - 1442.

وذكرت دار الإفتاء أن مجلسها اطّلع على أسعار السلع في السوق الفلسطيني، وبعد مناقشة تفصيلية لها، وللمقادير الواردة في محضر غزة، حدد مقدار صدقة الفطر 2021.

ووفق البيان، فقد قدّر المجلس مقدار صدقة الفطر لهذا العام بــ 9 شواكل، فيما قدر فدية الصوم بوجبتين من أوسط ما يطعم المفتدي، على أن لا تقل قيمتهما عن مقدار قيمة صدقة الفطر.

مقدار نصاب زكاة المال 2021:

وقدّر نصاب زكاة المال بـ(3500 دينار أردني)، بناءً على سعر الذهب عيار 24 في السوق المحلي عند تقديره.

وحسب البيان، يرى مجلس الإفتاء الأعلى جواز إخراج صدقة الفطر نقدًا، وهي: (تسعة شواقل، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى)، تيسيرًا على الدافع والآخذ.

وختم بيان مجلس الإفتاء : "من شاء أن يزيد تطوعًا فهو خير له"، لافتا إلى جواز تعجيل صدقة الفطر خلال شهر رمضان المبارك ليتسنى للفقراء والمساكين سد حاجاتهم الضرورية أيضا.