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رقم و رابط تقديم سلف الضمان الاجتماعي الأردني 2021 برنامج تمكين اقتصادي 2

الأربعاء 28 أبريل 2021 10:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
رقم و رابط تقديم سلف الضمان الاجتماعي الأردني 2021 برنامج تمكين اقتصادي 2



عمان / سما

ننشر لكم متابعينا في المملكة الأردنية، رابط تقديم سلف الضمان الاجتماعي 2021 بعدما دعت المؤسسة الحكومية المتقاعدين إلى المبادرة والتقديم للحصول على السلفة.

ودعت مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردني، المتقاعدين الراغبين في الحصول على سلفة تمكين اقتصادي المبادرة في الاتصال على مركز الاتصال الموحد 117117 الذي يعمل على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع.

وأوضحت أنه يمكن تقديم طلب الاستفادة من سلف الضمان الاجتماعي من خلال الحساب الشخصي على الخدمات الإلكترونية الرسمية للمؤسسة المرفق في الرابط أدناه.

رابط سلف الضمان الاجتماعي 2021: اضغط هنا

وفي سياقٍ متصل، أعلنت المؤسسة أن عدد المتقدمين لبرامج الحزمة الجديدة منذ إطلاقها الأسبوع الماضي وصل إلى (155) ألف، منهم (139) ألف لبرنامج تمكين اقتصادي للعاملين و (15) ألف لبرنامج تمكين اقتصادي للمتقاعدين، و (1000) لبرنامج مساند (3).

وذكرت أن نحو ثلثي المتقدمين سجلوا في المنصة المعتمدة لتلقي لقاح كورونا، داعية باقي المتقدمين بالمسارعة بالتسجيل في المنصة لضمان تحويل مستحقاتهم على حساباتهم البنكية بالسرعة المطلوبة.

وأشارت مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية إلى أن ما يزيد عن مئتي ألف متقاعد في المملكة مؤهلين للاستفادة من برنامج تمكين اقتصادي وبالتالي الحصول على السلفة.

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