الداخلية بغزة تقرر فتح تحقيق بحادثة الاعتداء على المواطنة رواء مرشد

غزة / سما /

قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، فتح تحقيق، بحادثة الاعتداء على المواطنة (رواء مرشد) في المنطقة الحدودية شرق جحر الدين وسط قطاع غزة.



وقال إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة في تصريح له، مساء اليوم الأربعاء: "تلقت وزارة الداخلية رسالة من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، حول شكوى مقدمة من المواطنة (رواء مرشد)، تفيد بتعرضها لاعتداء أثناء تواجدها في أرض زراعية بالمنطقة الحدودية شرق جحر الديك، وسط قطاع غزة، برفقة شاب وفتاة آخريْن".



وأضاف: "بناء عليه، قررت وزارة الداخلية، فتح تحقيق في الشكوى المقدمة من المواطنة".



