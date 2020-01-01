شاهد.. مسلسل 2020 الحلقة 16 كاملة بطولة قصي خولي

دمشق / سما

نشرت القناة الناقلة رابط مشاهدة مسلسل 2020 الحلقة 16 كاملة بطولة قصي خولي نادين نجيم والعمل الدرامي المشترك بين سوريا ولبنان ويشارك فيه نخبة من نجوم الفن الحديث نعرضها مباشرة لكافة المتابعين.

الأحداث الماضية من مسلسل 2020 ، شهدت اعتراف صافي لحياة أنه يحبها والأخيرة استقبلت الموضوع بكل خجل، فهل هذا من ضمن الخطة أم أنها بالفعل انجذبت الى صافي ودق قلبها له، تابعوا معنا الأحداث الجديدة.

بعد رؤية صافي ليزن في المنزل، حياة تغادر وتتركهم وصافي يتشاجر مع يزن ويسأله لماذا عاد ومن ساعده، فيخبره يزن بالذي فعله، وصافي يخبره أن صديقه عبدو هو حفيد أبو الليل وأنه كان يحاول أن يفسد أخلاقه.

كما شهدت أن يزن يخبره بأن تغير كثيراً وبأنه أصبح واعياً وأدرك ما يحصل معه ولهذا تركهم، وسعاد تذهب مع بلبل ويخرجان معاً وتحدث مشكلة كبيرة حيث يمنع بلبل من الذهاب مع سعاد ويطلب منها أن تعود الى القبو.

مسلسل 2020 الحلقة 10: اضغط هنا

وحياة تخبر رسمية بأنها قضت يوم جميل جداً مع صافي; وحياة تسأل رسمية عن الورود ولكن رسمية لا تخبرها أنها من الحوت، وفي اليوم التالي تأتي حياة الى منزل أم يزن; وصافي يتغزل بها وبجمالها وبأنه اشتاق لها.

يزن يأخذ قرار أن يفعل كل ما يطلبه صافي منه، ورسمية تتعصب على بلبل لأنه حاول إخراج سعاد سراً وبدون إذنها وإذن صافي، والحوت يطلب من ابنته أن تفقد الامل نهائيا من صافي، والعميد يقرأ كافة المعلومات.

مسلسل 2020 الحلقة 16 نعرضها لكم كاملة بدون إعلانات عبر موقعنا، عقب بثها على القناة الناقلة بث مباشر بكافة الوسائل الالكترونية المتاحة لمشاهدتها على أجهزتكم الذكية والمحمولة والحواسيب اللوحية من هنا.