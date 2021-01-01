شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 16 كاملة مع النجم محمد رمضان

القاهرة / سما

نشرت القناة الناقلة رابط شاهدة مسلسل موسى الحلقة 16 كاملة مع النجم محمد رمضان وسمية الخشاب نعرضها لمتابعي موقع سما أينما كنتم مباشرة عقب بثها مباشرة بكافة الوسائل الالكترونية المتاحة هنا يوميا خلال الشهر الفضيل.

وشهدت أحداث الحلقة السابقة من مسلسل موسى ، ركوب موسى القطار للسفر إلى قطاع غزة، حيث ودعته حلاوتهم "سمية الخشاب" في محطة القطار، ووصل موسى إلى غزة، حيث التقى التاجر الفلسطيني وأخذ منه الساعات.

وواصل شداد شيخ البلد "رياض الخولي"، البحث عن موسى، حيث ذهب إلى همام بعد عودته لمنزله في القرية، وسأله عن موسى، ليعترف له همام بمكان موسى بعد تهديده بأولاده، وذهب وزير الداخلية إلى مصنع العطور.

وحذّر الوزير؛ شهاب باشا "صبري فواز" من علاقته بالسياسة وإيوائه للإيطاليين في منزله، كما عاد موسى إلى مصر مرة أخرى بالبضاعة التي جاء بها من غزة، حيث كافأه المعلم وهبة "سيد رجب"، وأعطاه 10 جنيهات.

مسلسل موسى الحلقة 16: اضغط هنا

وقام موسى بالبحث عن قبر والدته، حيث حصل على مبلغ كبير نظير سفره لغزة من سيد رجب - المعلم وهبة، ووقتها فكر في بناء مقبرة لوالدته حنفية - عارفة عبد الرسول، لكنه وجد المكان الذي دفنت فيه تم بناء فيلا عليه.

وتتودد حلاوتهم لموسى، حيث أخبرته أنها تزوجت في سن صغيرة من رجل يكبر عنها في السن وورثت منه المنزل والمحل، وألمحت له أنها معجبة به، وقال لها موسى إن طريقه محفوف بالمخاطر وإنه يعتقد البعض أنه مات.

مسلسل موسى الحلقة 16 نعرضها للمتابعين كاملة عبر موقع سما وأحداث جديدة مع النجم المصري الذي يحصد النجاح في كل عام وتحقق أعماله أعلى نسب المشاهدة على الإطلاق بين كافة المسلسلات المصرية وربما العربية.