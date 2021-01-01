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شاهد.. مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 16 كاملة في رمضان 2021

الأربعاء 28 أبريل 2021 01:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 16 كاملة في رمضان 2021



دمشق / سما

نشرت القنوات الناقلة رابط مشاهدة مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 16 كاملة في رمضان 2021 الجزء الحادي عشر في شهر رمضان المبارك نبثها إليكم مباشرة بكافة الوسائل يوتيوب وعبر منصة شاهد في شبكة الانترنت.

مسلسل باب الحارة 11 وعلى مدار أحد عشر عاما استطاع أن يحقق أعلى نسب مشاهدة وظل محافظاً على جماهيره في الوطن العربي حتى بعد عرض 11 جزء والذي يروي فيهم أهم احداث التي وقعت بالفعل.

وتدور الأحداث خلال فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا والمشاكل التي واجهها أهل الحارة حينها، وعلى الرغم من الانتقادات التي طالت المسلسل في بداية الجزء 11 بسبب تغيير في أبطال العمل إلا أن الابطال الجدد نجحوا.

وأثبت الأبطال الجدد أنهم قادرين على استكمال النجاح الذي حققه أبطال المسلسل الأصليين السابقين، حيث شهدت الحلقات الماضية من مسلسل باب الحارة الجزء الحادي عشر الكثير من الاحداث في حارتي الضبح والصالحية.

وخاصة بعدما قرر أبو عزام قتل شكري بعدما أقنعه أبو الغضب إلا أن أهل الحارة يمنعونه ثم يبدأ أبو جودت الذي عاد هذا الجزء إلى التمثيل فيه؛ في التحقيق مع خيزران بسبب المسروقات التي تم سرقتها من المستشفى.

ويشارك في مسلسل باب الحارة عدد من نجوم الدراما السورية ومنهم الفنان رامز عطا الله وعلي كريم وسحر فوزي وزهير رمضان وتيسير إدريس ورضوان عقيلي ونجاح سفكوني وغيرهم، ويعد من أهم الاعمال السورية.

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