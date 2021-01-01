دعاء اليوم السادس عشر رمضان - دعاء 16 رمضان 2021

الرياض / سما

يبحث المسلمون في كل مكان على الذكر والدعاء، إذ ننشر لكم متابعينا دعاء اليوم السادس عشر من شهر رمضان حيث انتصف الشهر الفضيل في غالبية البلدان الإسلامية.

ونشرت وسائل إعلام دعاء 16 رمضان 2021 بهذا العنوان، مشيرة في الوقت ذاته إلى عدم وجود أدعية مخصصة لهذا اليوم تحديدا ولم يرد ذلك في السنة النبوية، إنما يمكن الدعاء بها بأي وقت.

دعاء اليوم السادس عشر رمضان:

جاء عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنه، عَنِ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:

” اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيهِ لِعَمَلِ الْأَبْرَارِ، وَ جَنِّبْنِي فِيهِ مُرَافَقَةَ الْأَشْرَارِ، وَ أَدْخِلْنِي فِيهِ بِرَحْمَتِكَ دَارَ الْقَرَارِ، بِإِلَهِيَّتِكَ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ “.

“مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ يَوْمَ خُرُوجِهِ مِنْ قَبْرِهِ نُوراً سَاطِعاً يَمْشِي بِهِ، وَ حُلَّةً يَلْبَسُهَا، وَ نَاقَةً يَرْكَبُهَا، وَ سُقِي مِنْ شَرَابِ الْجَنَّةِ”، وذلك كما جاء في كتاب البلد الأمين والدرع الحصين لفضيلة الشيخ تقي الدين إبراهيم بن علي العاملي الكفعمي.

وفي السياق ذاته، بثت قناة السعودية الرسمية على اليوتيوب مقطع فيديو لمدة دقيقة وأربع وأربعين ثانية يتضمن دعاء الشيخ عبد الرحمن السديس من بيت الله الحرام في مكة المكرمة ليلة السادس عشر من شهر رمضان 1442 هجري.