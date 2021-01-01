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فيديو .. حقيقة اعتزال الفنان محمد رغيس الممثل الجزائري بطل مسلسل يما

الثلاثاء 27 أبريل 2021 10:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو .. حقيقة اعتزال الفنان محمد رغيس الممثل الجزائري بطل مسلسل يما



الجزائر / سما

أعلن الفنان محمد رغيش الممثل الجزائري الشاب بطل مسلسل يما، اليوم الثلاثاء، عن اعتزاله التمثيل بشكل نهائي، مقدما اعتذاره إلى كل محبيه في الجزائر والدول العربية كافة.

وأكد محمد رغيس في مقطع فيديو قصير نشره عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك خبر اعتزاله التمثيل، حيث كتب "لكل بداية نهاية" في إشارة إلى أنه قرر وضع حد لمشواره الفني الحالي.

ولم يوضح الممثل الجزائري سبب اعتزاله الفن، لكن على ما يبدو قرر عارض الأزياء المغمور التوجه إلى مجال آخر، إذ يظهر من خلال حسابه أنه يقيم في الوقت الراهن بمدينة دبي الإماراتية.

وتفاعل الناشطون مع إعلان محمد رغيس اعتزاله التمثيل، إذ سخر الكثيرون منه وطريقه إعلانه الخبر، فيما طالبه آخرون بالعدول عن هذا القرار الذي قالوا إنه خاطئ ولم يتخذ في الوقت المناسب.

وعلقت إحدى متابعات محمد رغيش على فيسبوك : "والله غير نحبوك ونفتاخرو بيك هدوك حزادين وغيارين هما لى يطيحولك لمورال وانتا جزايرى حر". فيما أيدها الكثيرون من المتابعين على الصفحة.

ويعد محمد رغيش من الممثلين الذين أثاروا الجدل في الشارع الجزائري لا سيما بعد أن أقحم تفاصيل من حياته الشخصية وتحدث بها عبر الإعلام في أعقاب نجاح مسلسل يما الجزائري الموسم الماضي.

وتشاجر محمد رغيش العام الماضي مع مذيع قناة النهار على الهواء مباشرة، إذ تحدث في المقابلة عن حقيقة خبر طلاقه من زوجته وسبب تعمده إثارة الجدل في مقاطع الفيديو التي ينشرها دائما.

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